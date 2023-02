Programmi TV e film in prima serata giovedì 16 febbraio 2023. Stasera in TV oggi

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di San Valentino, film in prima serata di stasera martedì 14 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Che Dio ci aiuti – S7E9 – La tua vocazione –

“La missione Elia” porterà Azzurra e Suor Teresa ad avvicinarsi. Emiliano riflette sulla sua vita. Sara cerca di compiacerlo “fingendo”, coinvolgendo anche Elia. In convento arriva Loredana.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Che Dio ci aiuti – S7E10 – Pro bono –

Ludovica è confusa sul suo percorso. Azzurra l’aiuta affidandole con un caso pro bono. Suor Costanza torna in convento combinando guai. Emiliano è impegnato con Elia in una gara particolare.

23.35 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.50 – INFORMAZIONE Tg1

23.55 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM PRIMA TV – Anna – Azione 2019, film di Luc Besson con Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans

Mosca, 1985. Anna è una giovane dalla straordinaria bellezza e dal sofferto passato, ma è anche un temibile killer del KGB. Dopo anni di servizio, desidera una vita tranquilla, ma il KGB non è disposto a lasciarla andare. Forse il doppio gioco con i servizi occidentali potranno aiutarla a raggiungere il suo scopo?

23.25 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue –

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari

Un omaggio a Massimo Troisi, che avrebbe compiuto settant’anni il 19 febbraio, aprirà la puntata di Splendida Cornice con il rapper Clementino che canterà “Quando” di Pino Daniele. Partendo dai monologhi di Sanremo, quest’anno tutti al femminile, Geppi Cucciari metterà alla prova un giovane editore italiano, il conduttore Alessandro Cattelan, il cui monologo sarà giudicato dalla giuria di “La senti questa Voice” composta da Lella Costa e Amalia Ercoli Finzi. Federica Sciarelli dedicherà a “Splendida Cornice” un’edizione speciale di “Chi l’ha visto?”. In un filmato, inoltre, quattro intellettuali italiani, Nicola Lagioia, Giorgio Zanchini, Daria Bignardi e Stefano Bartezzaghi, faranno una parodia colta della Bobo Tv. In studio anche Piero Dorfles. Insieme a Geppi Cucciari la band capitanata da Nicola “Ballo” Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi.

23.15 – ATTUALITA’ Mixer venti anni di Televisione quinta puntata con Giovanni Minoli. Stasera Cesare Romiti, Brigitte Bardot, Giorgio Almirante e Vasco Rossi.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.44 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP

Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM Harry Potter e il Principe Mezzosangue – [Fantastico/Favolistico 2008] – Capitolo VI della saga. Forze oscure sono in agguato e minacciano anche il mondo dei Babbani. La salvezza e’ nelle mani di Harry. Regia di D. Yates

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

20.55 CALCIO UEFA Europa League – Juventus – Nantes

Spareggi Andata. Bianconeri con un solo successo nelle ultime 6 gare europee. Nantes con 3 vittorie e 3 ko in UEL. Una vittoria a testa negli unici 2 precedenti. TC: Compagnoni-Marocchi.

23.00 CALCIO Postpartita Europa e Conference League

Le immagini dei match della giornata di Europa e Conference League con le interviste agli allenatori e con l’analisi e i commenti in studio dei momenti salienti delle gare.

NOVE (9)

21.25 FILM Tutte contro lui – The Other Woman film commedia diretto da Nick Cassavetes con un cast tutto al femminile, che vede protagoniste Cameron Diaz, Kate Upton e Leslie Mann.

23.40 FILM Aspirante vedovo – film commedia di Massimo Venier con Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi.

VENTI (20)

21.12 FILM The Chronicles of Riddick – [Fantascienza] – Riddick approda sul pianeta Helion Prime ed e’ coinvolto in una guerra contro i Necromongers, razza di conquistatori guidata da Lord Marshal. Con Vin Diesel Regia di D. Twohy

23.30 FILM Divergent – [Azione] – Con Shailene Woodley e Kate Winslet. In un futuro dove si deve scegliere la propria classe sociale, appartenere ai Divergent comporta seri pericoli. Regia di N. Burger

RAI 4 (21)

21.21 SERIE TV Hawaii Five-0 ep.16 –

22.04 SERIE TV Hawaii Five-0 ep.17 –

22.48 SERIE TV Hawaii Five-0 ep.18 –

23.08 FILM Escape Plan – Fuga dall’inferno Film Azione con Mikael Håfström con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Nel cast anche Jim Caviezel, Vincent D’Onofrio e 50 cent.

IRIS (22)

21.11 FILM L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere – [Avventura] – Per il ciclo: ACTION. Joe, un ex agente segreto stimato caduto in disgrazia, incontra Dix, un uomo solo e alla deriva. Insieme indagheranno su un misterioso omicidio. Con Bruce Willis.

23.11 FILM Interrogation – Colpo esplosivo – [Azione] – Per il ciclo: ACTION. Elettrizzante thriller con C. J. Perry. La corsa contro il tempo di un agente dell’FBI per salvare migliaia di vite da una misteriosa mente criminale.

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Concerto di Capodanno La Fenice 2023 (vers. Integrale)

Concerto del Teatro La Fenice di Venezia diretto dal M° Daniel Harding. In programma Sinfonia n. 4 in la maggiore di F. Mende – lssohn Bartholdy e arie e duetti interpretati da Federica Lombardi e Freddie De Tommaso. Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo con la partecipazione straordinaria di Jacopo Tissi.

22.47 DOCUMENTARIO When You’re Strange – a Film About The Doors – Un dettagliato documentario sui Doors, dagli esordi nei corridoi della UCLA Film School, fino alla tragica morte di Jim Morrison, avvenuta a Parigi nel 1971.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Un amore all’improvviso – film romantico con Eric Bana e Rachel McAdams

23.40 FILM Un milione di anni fa – Fantasy/Avventura di Don Chaffley con Raquel Welch

Nell’Età Paleolitica il giovane Tumak, dopo essere stato espulso dalla sua tribù, conosce Loana, di una tribù rivale. Quando il ragazzo fa ritorno tra la sua gente, la tribù di Loana li segue con intenzioni ostili.

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa – Biografico 2019 con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner

23.00 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli – La prima puntata inizia con la famosa candid camera di Nanni Loy: La Geisha, che misura la pazienza dei fantastici italiani del 1964.

23.50 FILM Un’estate in Vietnam – Commedia 2018 con Inez Bjorg David, Nikolai Kinski, Jean Yves Berteloot

CIELO (26)

21.15 FILM Red Zone – 22 miglia di fuoco – Azione con Mark Wahlberg, il 2 volte candidato all’Oscar John Malkovich e la star di The Walking Dead Lauren Cohan. “Red Zone – 22 miglia di fuoco”, un action thriller potente, spettacolare e avvincente, che tiene incollato allo schermo lo spettatore.

Un agente della CIA deve trovare un testimone e scortarlo verso il miglio 22, prima che il nemico possa ucciderlo.

23.05 LIFESTYLE Porno Valley – S1 Ep12 – The Girls producono le scene del film Last Girl Standing e diventano piu’ vicine a livello privato giocenado al famoso Truth or Dare.

23.35 LIFESTYLE Porno Valley – S1 Ep13 – Non tutti possono permettersi di arrivare al top dell’industria del porno. E nemmeno coloro I quali ce la fanno si dimostrano I piu fortunati.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare – [Commedia 1996] – Laurel e’ un’astuta consulente finanziaria che, stanca di subire ingiustizie sessiste, escogita un ingegnoso piano di rivalsa. Con W. Goldberg. Regia di D. Petrie

23.13 FILM Ritorno al futuro II – [Commedia] – Secondo capitolo della fortunata trilogia con Michael J. Fox. Doc Brown e Marty McFly devono viaggiare nel futuro, nel 2015, per correggere gli avvenimenti. Regia di R. Zemeckis

LA7D (29)

21.30 FILM Come farsi lasciare in 10 giorni Commedia 2003 con Kate Hudson, Justin Peroff, Matthew McConaughey

23.45 FILM Amore mio aiutami – Commedia 1969 con Alberto Sordi e Monica Vitti

LA5 (30)

21:24 FILM Un principe tutto mio – [Commedia] – Julia Stiles (“Riviera”) e’ Paige, una studentessa di un college americano che riesce a far breccia nel cuore del bel Edvard, l’erede al trono di Danimarca. Regia di M. Coolidge

23:35 LIFESTYLE Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 LIFESTYLE Vite al limite: e poi – Octavia e Aaron

Octavia non vuole più restare bloccata a letto, ma la situazione le impedisce di rispettare i suoi obiettivi. Aaron è giù di morale dopo la morte del padre.

23:05 LIFESTYLE Vite al limite – Schenee

Devastata da due aborti spontanei a causa del suo peso, Schenee vuole disperatamente formare una famiglia senza dover dipendere sempre da suo marito.

CINE34 (34)

21:05 FILM Il ritorno del Monnezza [Commedia 2005] – I Vanzina firmano il remake dei film anni ’70, con Claudio Amendola nei panni di Tomas Milian e del commissario Giraldi, detto, il Monnezza. Regia di C. Vanzina

22:53 FILM Vacanze in America [Brillante] – Cinepanettone con Jerry Cala’ e Christian De Sica. Una scuola privata, gestita da sacerdoti, organizza per alunni ed ex alunni una gita di 15 giorni negli Stati Uniti. Regia di C. Vanzina

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ L’ora della verità– Su Byoblu il programma in prima serata in diretta. Conducono i giornalisti della redazione insieme a Claudio Messora con la partecipazione anche degli spettatori in studio e la possibilità di intervenire in diretta attraverso i canali social di Byoblu

22:35 ATTUALITA’ Orsobruno – Francesco Borgonovo– Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno”, striscia quotidiana di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche

22:35 INFORMAZIONE “7 notizie in 7 giorni “– Le notizie della settimana con Edoardo Gagliardi e Germana Leoni – Apriamo con le ultime novità sull’Ucraina che chiede sempre più armi e con l’economia russa che non crolla come vorrebbero molti in Occidente. Poi ci spostiamo negli Stati Uniti per scoprire la nuova candidata repubblicana alle primarie. Per i fatti che riguardano anche l’Italia: lo stop dell’UE alle auto a benzina e diesel dal 2035 e il portafoglio digitale con le prime sperimentazioni anche nel nostro Paese.