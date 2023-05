Pompa e filtro da piscina: qualche consiglio per un divertimento in tutta sicurezza

Condividi

L’estate sta arrivando ed ecco scattare inevitabilmente la voglia di un bel tuffo in piscina! Piscina è sinonimo di divertimento all’aria aperta e di refrigerio dalla calura, ma chi ha la fortuna di possederne una sa bene che è fondamentale prendersene cura in maniera corretta. Ecco allora qualche consiglio per dei bagni in tutta sicurezza.

Un sistema di filtraggio affidabile ed efficiente

Il sistema di filtraggio è il cuore della piscina, quello che permette di mantenere l’acqua limpida e pulita. Esso è costituito innanzitutto da una pompa per piscina che ha il compito di assicurare il ricircolo dell’acqua. In pratica l’acqua viene aspirata attraverso gli skimmer, fatta confluire nel filtro e poi reimmessa in piscina dalle bocchette. I requisiti che una pompa per piscina deve assicurare sono una tecnologia affidabile e materiali resistenti, sia per quanto riguarda le componenti meccaniche sia per le guarnizioni. I prodotti utilizzati per la disinfezione, infatti, possono essere corrosivi. Ecco allora che l’utilizzo di componenti in acciaio inox e di guarnizioni robuste, diventa una garanzia di durata della pompa. Naturalmente un ruolo importante spetta anche al risparmio energetico, date le diverse ore di funzionamento richieste per il ricircolo dell’acqua. È importante, inoltre, che la pompa sia silenziosa, per assicurare il massimo comfort. Infine, a proposito del suo corretto dimensionamento, è bene ricordare che la pompa deve essere in grado di garantire due cicli completi di filtraggio nelle 24 ore.

Poi c’è il filtro. Molto spesso si utilizza nelle piscine un filtro a sabbia quarzifera che trattiene detriti e particelle inquinanti. Si tratta di una scelta vantaggiosa, che coniuga la qualità della filtrazione con l’ottimizzazione dei costi. Con una corretta e regolare manutenzione, seguendo le indicazioni per la procedura di controlavaggio, il filtro a sabbia può infatti durare tranquillamente alcuni anni.

Nel caso invece di utilizzo di un filtro a cartuccia, questo va lavato e sostituito periodicamente in base alle istruzioni indicate dal sistema di filtraggio.

Qualità dell’acqua: mai abbassare la guardia!

Un controllo accurato dei valori dell’acqua è imprescindibile per una gestione ottimale della piscina. Il cloro e il pH vanno misurati regolarmente per proteggere la salute delle persone. Ci sono tester appositi che permettono di effettuare queste procedure in maniera veloce, facilitando quindi un’operazione assolutamente necessaria. Inoltre, a inizio stagione e con cadenza periodica, è opportuno procedere con la cosiddetta superclorazione. Questo trattamento d’urto è importante perché assicura ulteriormente la salubrità dell’acqua. Naturalmente non deve essere trascurato nessun aspetto che riguardi la pulizia della piscina, dal fondo alle pareti, dagli skimmer alle canaline di scolo.

