Polizia: “attenzione al nuovo malware Corona Antivirus”

La Polizia Postale ha identificato un nuovo virus informatico in una pubblicità contenuta all’interno del sito web “antivirus-covid19” che se scaricato installa sul computer un malware identificato come Blacknet.

A lanciare l’allarme è la Polizi di Stato attraverso una nota con la quale precisa che “Questo nuovo malware è in grado di aggiungere la macchina a una rete di Pc controllati da remoto da un amministratore capace di utilizzarla per fini illegali.”

Attraverso questo virus gli hacker saranno in grado di usare il computer dell’ignaro utente per fare diverse attività illegali come ad esempio lanciare attacchi informatici, fare screenshot, scaricare file, rubare dati, sottrarre password “e altre cose che metterebbero a rischio l’identità digitale della vittima”.

La Polizia invita dunque prestare molta attenzione, evitare di scaricare applicazioni sconosciute e non aprire allegati sospetti.