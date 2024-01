PIMCO: Commento in vista della riunione della Fed

Condividi

A cura di Tiffany Wilding, Managing Director e Economist di PIMCO

– La Federal Reserve statunitense rilascerà una nuova dichiarazione del FOMC alle 20.00 di domani. Ci aspettiamo che la Fed modificherà il proprio linguaggio nella forward guidance contenuta in questa dichiarazione, eliminando l’orientamento al rialzo ora che nessun funzionario prevede ulteriori rialzi nelle proprie previsioni di base sui tassi di interesse.

– Per il resto, nonostante le buone notizie sull’inflazione core delle spese per i consumi personali (PCE), non ci aspettiamo una riunione eccessivamente dovish. Pensiamo che il presidente Powell non arriverà ad annunciare un taglio dei tassi a marzo, preferendo invece mantenere aperta l’opzione di un “live meeting” a marzo, con la possibilità di un taglio dei tassi.

– Nel complesso, continuiamo a ritenere che la valutazione dei rischi favorisca un primo taglio dei tassi più vicino alla metà dell’anno.