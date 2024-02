Per il 16° anno consecutivo EarOne fornirà la classifica airplay in real time dei brani in gara a Sanremo

Condividi

EarOne è presente al Festival di Sanremo al fianco dell’industria musicale e radiofonica fornendo dati preziosi sulla musica trasmessa in radio. EarOne ascolta 180 emittenti radio italiane rappresentative dell’audience italiana e i maxi schermi presenti nelle location più rappresentative di Sanremo mostreranno in tempo reale quello che sarà l’impatto delle canzoni del Festival nell’etere italiano attraverso la radio. Si rinnova la partnership con RTL 102.5, TV Sorrisi e Canzoni, Casa Sanremo, cui si aggiungono quella con Isoradio e la Polizia di Stato, presenti quest’anno con un proprio villaggio dedicato alla sicurezza in viaggio. In queste postazioni sarà visualizzata la classifica EarOne.

GLI APPUNTAMENTI

Ogni mattina alle 8:50 Maurizio Gugliotta, CEO di EarOne, sarà ospite su RTL 102,5 per raccontarci come stanno performando le canzoni del festival nelle radio italiane e per un aggiornamento sulla speciale classifica EarOne Sanremo real time. Giovedì 8 febbraio alle ore 16.30 al Palafiori di Sanremo ci sarà il workshop “I formati radio con EarOne” cui prenderanno parte Maurizio Gugliotta e Claudio Astorri, consulente radiofonico e professore del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano.

LE CLASSIFICHE SUL SITO, SULLE APP E SUI DISPOSITIVI ALEXA

I dati saranno disponibili gratuitamente sul portale earone.it e potranno anche essere visualizzati su tutti i dispositivi mobili, scaricando l’App. Da quest’anno le ultime notizie relative all’airplay ed al Festival di Sanremo saranno disponibili anche sui dispositivi Amazon Alexa, basterà installare l’apposita skill. Tutti i dati dell’airplay saranno visibili anche sui profili social.

EARONE PARTNER DI RIFERIMENTO PER L’INDUSTRIA MUSICALE

Nata nel 2008, grazie ad una visione innovativa, EarOne si è subito imposta per aver introdotto servizi real time legati all’airplay e per aver reso di pubblica diffusione dati che erano riservati solo ad addetti ai lavori. Una rivoluzione che ha subito destato l’attenzione degli operatori per la qualità e l’affidabilità dei dati, tanto da rendere oggi EarOne il partner di riferimento per l’industria musicale italiana.





I servizi legati all’airplay sono stati inoltre affiancati nel 2010 da MediaSender, una piattaforma web specifica per le etichette discografiche e i promoter che consente di creare e inviare cartoline digitali con contenuti multimediali a un target mirato ed ottenere un immediato riscontro. Dal 2017 elabora rendiconti analitici per oltre 400 emittenti locali e nazionali riguardanti la gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi. I premi consegnati nelle più importanti manifestazioni musicali televisive come Summer Festival dal 2014 al 2017, Power Hits Estate dal 2018 al 2023, Music Awards dal 2016 al 2023, sulla base dei passaggi radiofonici degli artisti, sono stati certificati da EarOne.

EarOne Airplay Report, con tutti i numeri e i protagonisti dell’airplay 2023, è scaricabile gratuitamente dal sito earone.it.