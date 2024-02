Tutte in radio le 30 canzoni in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo. Tra i più ascoltati i brani dei Negramaro, di Annalisa e dei The Kolors

Condividi

Sono tutte in radio le 30 canzoni in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo. Tra i brani più ascoltati, nelle prime ore di programmazione, ci sono “Ricominciamo tutto” dei Negramaro (primo posto), “Sinceramente” di Annalisa (secondo posto), “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors (terzo posto), “Apnea” di Emma (quarto posto) e “Tutto qui” di Gazzelle (quinto posto).

La Classifica EarOne Sanremo Airplay 2024 vede nella top 10 “Vai!” Di Alfa (sesto posto), “Due altalene” di Mr.Rain (settimo posto), “Finiscimi” di Sangiovanni (ottavo posto), “I p’ me, tu p’ te” di Geolier (nono posto) e “Pazza” di Loredana Bertè (decimo posto).

Tutti i brani sono distaccati di pochissimo tra di loro e la classifica è in continua evoluzione.

LA CLASSIFICA SUL SITO, SULLE APP E SUI DISPOSITIVI ALEXA

I dati sono disponibili gratuitamente sul portale earone.it e possono anche essere visualizzati su tutti i dispositivi mobili (scaricando l’App) e sui dispositivi Amazon Alexa (installando l’apposita skill).

Rimani sempre aggiornato:

Segui la classifica EarOne Sanremo Airplay 2024 https://sanremo.earone.it/earone/campioni

Scarica l’app EarOne https://onelink.to/ebwzgm

Attiva la skill di Alexa “EarOne Classifiche Radio” https://www.amazon.it/dp/B0CTZPHCGM/