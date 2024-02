L'ondata di maltempo si intensifica al Sud, con allerte gialle in altre regioni italiane

Allerta meteo arancione in Sicilia: temporali e rischi idrogeologici

La Sicilia centro-orientale è stata messa sotto allerta meteo arancione dalla Protezione Civile, a causa di un’intensificazione dei temporali e del rischio idrogeologico associato. Questo avviso segue la continua ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, con particolare incidenza sulle regioni meridionali.

Oltre all’allerta arancione in Sicilia, sono state emesse allerte gialle per specifiche aree del Veneto, della Lombardia, della Basilicata, della Calabria, della Puglia e in alcune parti della stessa Sicilia. Queste allerte riguardano principalmente i rischi legati a venti forti, potenzialmente di burrasca, che soffiano dai quadranti settentrionali verso il Sud, aumentando la possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.

Le autorità competenti invitano la popolazione a prestare la massima attenzione alle previsioni e agli avvisi meteo, adottando comportamenti prudenti e seguendo eventuali indicazioni di sicurezza per mitigare i rischi associati a queste condizioni meteorologiche avverse.