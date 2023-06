Nuovo appuntamento a Parigi con l’European Midcap Event di Intermonte

Condividi

Milano, 20 giugno 2023 – La capitale francese torna a fare da sfondo ad una nuova tappa dell’European MidCap Event, il ciclo di incontri dedicato alle piccole e medie aziende italiane, organizzato da Intermonte – Investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano – in collaborazione con CF&B Communication – agenzia specializzata nelle relazioni tra società quotate e investitori istituzionali.

L’evento si svolgerà giovedì 22 giugno presso l’hotel Westin Paris, situato al centro della città tra Place de la Concorde e Place Vendôme, alla presenza di 15 case d’investimento e 19 investitori, per lo più francesi. Nove le piccole e medie aziende italiane quotate che Intermonte, in qualità di unico partner per l’Italia, accompagnerà ai 32 meeting in calendario: Alkemy, Antares Vision, Cyberoo, Emak, Esprinet, Fine Foods, Mondadori, Tinexta e TXT.

Guglielmo Manetti, Amministratore Delegato di Intermonte, commenta: “Intermonte, nel suo ruolo di leader nel segmento delle mid-small caps italiane, rappresenta l’interlocutore ideale per gli investitori istituzionali europei che vogliano approcciarsi a un ecosistema vario e dal potenziale ancora in gran parte inespresso come quello delle nostre pmi. Accompagnare queste aziende nel loro percorso di crescita e di raccolta di capitali è un passo decisivo per supportare l’eccellenza Made in Italy e contribuire al benessere dell’economia reale del Paese”.

“Con questa nuova tappa dell’European Midcap Event, Intermonte ribadisce ancora una volta il suo impegno a supporto di una rosa di aziende italiane scelte per le loro competenze e i loro standard elevati, che si distinguono per capacità di innovare e offrire prodotti e servizi di qualità nei più svariati settori, dalla componentistica alla trasformazione digitale, dall’editoria all’healthcare” – conclude Micaela Ferruta, Responsabile Corporate Broking e Specialist.