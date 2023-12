Natale in arrivo: tutto quello che puoi fare con i buoni acquisto aziendali

Condividi

Il Natale è imminente e, si sa, questo è il periodo dell’anno in cui probabilmente si spende di più. Le festività natalizie portano numerose occasioni di spesa per gli italiani, da quelle necessarie per le riunioni di famiglia, tra cene e pranzi, allo shopping per acquistare nuovi capi d’abbigliamento, da sfoggiare proprio in questo periodo e, ancora, regali, viaggi, cenoni di capodanno, pranzi e cene al ristorante.

Senza dubbio, in questo momento c’è bisogno di una iniezione di liquidità per tenere testa a questi “impegni” economici. Già da qualche anno a questa parte, però, far fronte ai ritmi di spesa non è più così semplice. Complice l’inflazione, l’impennata dei prezzi in qualunque settore, gli italiani sono più accorti nelle spese, ponderano meglio le proprie scelte, decidono di acquistare solo ciò che è essenziale.

In questo scenario, una delle misure di welfare più apprezzate riguarda i buoni acquisto aziendali. Sempre più imprese, infatti, stanno optando per i buoni spesa dipendenti, proprio a ridosso delle festività natalizie, per offrire un’opportunità di acquisto in più a collaboratori e dipendenti e un supporto concreto al contrasto del carovita.

Cosa sono i buoni spesa welfare

I buoni acquisto per dipendenti sono veri e propri coupon, sia in versione cartacea che online, che possono essere spesi nei punti vendita convenzionati.

Si tratta di vari tipi di buono acquisto che le aziende acquistano e assegnano ai dipendenti in varie occasioni. Possono farlo a titolo di bonus, al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali, ma anche per festeggiare una ricorrenza aziendale o in occasioni particolari, come appunto il Natale.

Si tratta quindi di una misura di welfare aziendale, intesa come fringe benefit vero e proprio, alla stregua di tante altre iniziative volte a incentivare la produttività dei collaboratori e allo stesso tempo incrementare il loro benessere e attaccamento all’azienda.

Cosa e come puoi usare i buoni per la spesa

Esistono molte società specializzate nell’offerta di voucher e buoni per la spesa, da assegnare ai dipendenti. Il loro compito è quello di mettere in relazione questi con tutti quei punti vendita fisici oppure online affinchè vengano sfruttati al meglio.

Ne sono un esempio i buoni acquisto Pluxee (ex Sodexo BRS), diffusi e apprezzati da aziende e collaboratori, per l’ampia scelta di punti vendita presso cui fruirne. Digitale e cartaceo: il buono acquisto Pluxee si può fruire in entrambe le modalità, garantendo una totale flessibilità di utilizzo ai dipendenti, in base alle proprie abitudini e comodità.

Proprio nell’ampia gamma di questi ultimi e nelle tipologie di prodotti e servizi risiede il valore aggiunto di un buono spesa per i dipendenti. Utilizzarne uno è molto semplice, perché basta consultare il catalogo di negozi aderenti distribuiti lungo tutto lo Stivale e scegliere quello di proprio gradimento, presso cui presentare il proprio voucher regalo.

Sono tante le occasioni e i negozi dove si può fruire del benefit aziendale. Si può trattare di un buono carburante, ma anche di un voucher per cancelleria e libri scolasticidei propri figli. Si può spendere nei diversi negozi per una sessione di shopping personale, ma anche per acquistare un libro, articoli di elettronica o riservare una seduta in un centro estetico o benessere.