Miss Italia Puglia. Ad Andria l’ottava Finale Regionale di Miss Italia

In palio il titolo speciale di Miss Castel del Monte Andria e l’accesso alle prefinali nazionali

Grande attesa per la Finale Regionale di Miss Italia che si terrà il 4 settembre alle ore 20.30, in Piazza Catuma ad Andria, per nominare Miss Castel del Monte Andria, l’ottava e speciale miss che accede alle prefinali nazionali del concorso più blasonato al mondo, giunto alla 83^ edizione.

A presentare lo spettacolo Lucy Bello, modella e presentatrice che conquistò il titolo pugliese di Miss Sport e prefinalista nazionale del concorso nel 2019, e Christian Binetti, tra le altre cose presentatore del programma Palcoscenico Miss Italia Puglia, in onda su Teleregione, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un apprezzatissimo monologo contro la violenza sulle donne.

Ad allietare la serata ci saranno la portentosa voce del tenore Luigi Cutrone e le esilaranti incursioni di Emanuele Tartanone, attore comico del Mudu’.

Ad impreziosire la bellezza delle Miss provenienti da tutta Puglia ci sarà il team qualificato e professionale di Francesco Palumbo per l’hair style e la Scuola di estetica Semininni per il Make up

L’organizzazione è a cura della esclusivista regionale Carmen Martorana Eventi e patrocinata dal Comune di Andria con l’Assessorato al Marketing e Turismo.

Andria, la città dei tre campanili famosa per la presenza di Castel del Monte, fortezza federiciana a forma di corona imperiale situata poco fuori il centro abitato, ha permesso la conquista del titolo speciale che viene assegnato dalla Patron Patrizia Mirigliani solo in casi eccezionali e meritevoli di nota. Anche Gucci è stato attratto fortemente dall’influenza dell’imperatore e dall’incanto del castello divenuto palcoscenico mondiale per la sua recente sfilata tra parata di stelle e giochi di luce.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat Pres. Michele Ciniero, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare di Francesco Minervini, Decaro Caffè, Zingrillo.com Arreda il tuo business, Abbasciano Rappresentanze.