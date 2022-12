Masterclass improvvisazione. A Taranto la terza Masterclasses dedicata all’ improvvisazione tenuta dai Maestri Antonello Parisi e Gianni Laterza

Condividi

Martedì 27 Dicembre presso la sede dell’Accademia dei Due Mari in via Firenze 16 a Taranto si terrà la terza Masterclasses dedicata all’ improvvisazione tenuta dai Maestri Antonello PARISI e Gianni LATERZA.

Dopo il successo delle prime due edizioni che ha visto la partecipazione di ospiti Internazionali come il sassofonista Newyorkese Livio ALMEIDA e il chitarrista Finlandese Kari ANTILA, la nuova masterclass toccherà uno degli argomenti più gettonati e richiesti dagli studenti di improvvisazione: suonare IN e OUT dal contesto armonico con lo scopo di creare dinamiche melodiche di grande effetto.La masterclass e’ adatta per lo sviluppo improvvisativo di tutti gli strumenti compreso il ramo vocale. Le materie trattate saranno fruibili sia dai neofiti che dai musicisti più esperti

Programma:

9.30 Armonia, progressioni e superimposizioni armoniche.

10.30 Improvvisazione sequenziale in e out

11.30 Tipi di pentatoniche e impiego nelle strutture blues, AABA tonali e modali

12.30 Implicazioni ritmiche e displacement melodico

13.00 Jam Session e consegna diplomi

Gianni Laterza nel 2016 si laurea nel biennio di II livello in chitarra classica presso il Conservatorio N. PICCINNI di Bari…I suoi ascolti sin da subito sono estremamente vari dal classico al jazz, rock, pop, world-music… Oltre a svolgere l’attività concertistica con la chitarra classica , Gianni, ha un intensa attività live e studio session come chitarrista elettrico ed acustico. Collabora inoltre in studio e in orchestra con: Rick LATHAM, Brian Fraser MOORE noto batterista di MADONNA, Justin TIMBERLAKE , Graziano GALATONE noto come il grande Febo nel musical di Notre Dame de Paris di Cocciante e come attore principale in Tosca e Promessi Sposi, Silvia MEZZANOTTE, Savio VURCHIO, Simona BENCINI, Mark SHERMAN, Amy STEWART, Johan BODING E Desiree RANCATORE, Luisa CORNA, Ornella VANONI, Michele ZARRILLO, Pierdavide CARONE, Mario ROSINI.

Antonello Parisi, supportato da dodici borse di studio e vari premi di merito, ottiene il Bachelor of Fine Arts con Summa Cum Laude in Jazz Piano Performance presso City College of New York diretto da John Patitucci e il Master of Arts in Composizione e Arrangiamento Jazz presso il Queens College di New York diretto da Michael Mossman. Musicista versatile, ha condiviso il palco con un significativo numero di musicisti negli Stati Uniti e in Europa come Steve Wilson, Bob Franceschini, Michael Mossman, Scott Reeves, Mark Sherman, Zé Luis, Tom Kirkpatrick, Javier Girotto, Michael Supnick,, Bepi D’amato, Tracanna, Fabrizio Bosso e molti altri. Nell’ambito pop ha inoltre collaborato con Luisa Corna(Fausto Leali) , Sivia Mezzanotte(Matia Bazar), Simona Bencini(Dirotta su Cuba), Sherrita Duran, Ginger Brew, Barbara Eramo e molti altri.

Nel 2005, ha registrato l’album intitolato “Zero Center” con il sassofonista newyorkese Bob Franceschini (Mike Stern, Paul Simon, Jennifer Lopez) raccogliendo una risposta straordinaria da parte della critica e del pubblico. Nel 2021 partecipa al prestigioso “Premio Internazionale Satyrion per l’archeologia” e nel 2022 è unico rappresentante per la musica a “Artisti a San Nicola” a Bari. Nell’estate 2022 partecipa al JAZZKUKKO Festival in Finlandia con Livio Almeida e Kari Antila. Per informazioni e iscrizioni ci potete contattare al 388 9334757 o al 335 789 5645