MAREA online con DIETRO LE NUVOLE

Condividi

Il viaggio emozionale attraverso l’amore eterno di MAREA (Paola Sbarbada Ferrari)

È con grande emozione che la talentuosa artista Marea (Paola Sbarbada Ferrari) presenta il suo ultimo singolo, “Dietro le Nuvole”, una composizione intrisa di emozioni profonde e intime. Il brano, scritto e composto due anni fa, ha fatto un lungo percorso prima di giungere alla luce, riposando pazientemente in un cassetto sul suo quaderno verde, il fedele compagno di scrittura che ha ospitato le sue creazioni per anni.

Dopo aver conquistato il pubblico con alcune delle sue toccanti canzoni in lingua francese, Marea ritorna alla sua madrelingua con “Dietro le Nuvole”. Una melodia incalzante accompagna un testo profondo, talvolta malinconico e nostalgico, che si presenta come una sorta di lettera o monologo di una madre mancata al proprio bambino mai nato. Paola, con maestria, riesce a dipingere immagini di un amore eterno che sfida il tempo e le barriere fisiche, un amore che continua a brillare dietro le nuvole.

“Sebbene il brano non sia autobiografico, mi sento profondamente coinvolta in esso,” dichiara l’artista. “È come se avessi indossato questa canzone, sentendola vibrare dentro di me.”

L‘eccezionale lavoro di arrangiamenti e produzione è stato curato dalla talentuosa squadra tutta al femminile di SONGBOX formata da Elisabetta Filippini e Alessandra Dresda, che ha contribuito a rendere la canzone un’esperienza sonora indimenticabile. Marea entusiasma il pubblico con la notizia che già collabora con il team per il suo prossimo brano, stavolta in lingua francese, promettendo un ulteriore capitolo avvincente nella sua carriera musicale.

“Dietro le Nuvole” è un viaggio attraverso le emozioni, un’ode all’amore eterno che tocca il cuore di chiunque ascolti. L’artista italiana continua a dimostrare la sua versatilità e la sua profondità artistica con ogni nuova release, conquistando il suo pubblico con autenticità e passione. Il singolo è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Biografia

Marea (Paola Sbarbada Ferrari) nasce a Mantova. E’ un’autrice poliedrica il cui percorso artistico è intrecciato con una profonda passione per la musica e la scrittura. Fin da bambina, ha assorbito le influenze musicali dei grandi nomi come Fabrizio de Andrè, Mina e Charles Aznavour, oltre alla lirica di Puccini e Verdi, grazie all’ascolto attento dei suoi genitori, in particolare di sua madre. Questo amore per la musica ha radici profonde nella sua infanzia, diventando il fondamento su cui costruira’ la sua carriera artistica.

Nel 2009, ha dato una svolta significativa ai suoi interessi musicali, intraprendendo studi di canto e chitarra acustica presso la scuola Casnici di Carpenedolo (BS). L’incontro con il talentuoso insegnante di chitarra, Lamberto Zanola, è stato determinante, spingendola a esplorare la strada della composizione e dell’autorialità . Grazie a questa ispirazione, ha iniziato a scrivere e comporre i suoi brani, trasformando le emozioni appuntate sul suo quaderno verde in coinvolgenti canzoni.

Il percorso artistico di Marea è stato arricchito da collaborazioni con vari musicisti, arrangiatori e ingegneri del suono di fama nazionale e internazionale, tra cui M.Susa (ALEXIA, RAF, UMBERTO TOZZI), M. Zangirolami (Emis Killa, Fabri Fibra, Izi, Tedua, Mahamood) D. Bontempi (Baglioni, Renga, Battiato, Vasco Rossi, Ligabue, 883, ecc…). La diversità delle loro influenze ha contribuito alla sua crescita artistica, offrendole un’ampia prospettiva musicale.

Attualmente collabora con un team completamente femminile, un’esperienza che ritiene fondamentale nel far emergere la sua essenza artistica. Il suo ultimo brano, “Dietro Nuvole”,è stato arrangiato dalla SONGBOX, fondata dalle talentuose musiciste Elisabetta Filippini e Alessandra Dresda.

Oltre alla sua carriera musicale ha debuttato come scrittrice con il romanzo “Il casolare sull’aia”, pubblicato da Gilgamesh Edizioni. Questa opera, uscita nelle librerie italiane nel novembre del 2022, ha ricevuto un caloroso riscontro dai lettori. Il libro raccoglie elementi autobiografici e momenti significativi, sviluppando una trama che mescola il passato familiare con la ricerca di nuove prospettive e l’affermazione personale. Il romanzo è accompagnato da una colonna sonora intrisa di note di Puccini e melodie originali, confermando la centralità della musica nella vita di Paola.

Paola Sbarbada Ferrari utilizza lo pseudonimo “Marea” per la sua musica, ispirato dall’oceano e dalle sue maree, che rappresentano la sua musa ispiratrice sin dal 2017. Oltre alla sua attività artistica, lavora nel settore della finanza, dimostrando la sua versatilità in campi diversi. La sua passione per la musica e la scrittura si fondono in un percorso artistico ricco di esperienze e ispirazioni, delineando una figura creativa e appassionata.

IL NUOVO CANALE YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCaC-M9iBI2QYHZ4a0ec6bVA

https://www.facebook.com/mareacantautrice2020

https://www.facebook.com/songboxaudio/