Marcella Bella: esce oggi 22 novembre il DVD “50 Anni Di Bella Musica”

Mettete insieme un anniversario importante, poi una voce unica ed infine aggiungete una presenza scenica incredibilmente energica: mescolate il tutto ed il risultato è il progetto musicale “50 Anni di Bella Musica”, di Marcella Bella (Azzurra Music).

Un titolo che rappresenta perfettamente l’essenza di questo traguardo importante e meritato per l’artista siciliana più amata d’Italia. Oggi 22 Novembre esce il DVD, che racchiude la registrazione del “concerto – evento” tenutosi lo scorso aprile al Teatro Brancaccio di Roma, prima tappa del tour celebrativo che ha visto la cantante esibirsi nei principali teatri italiani, come lo scorso 11 Novembre al Teatro del Verme di Milano.

Un progetto fortemente voluto da Marcella per omaggiare in primis il suo grande amore per la musica, i suoi ammiratori e realizzare qualcosa di unico per questo anniversario. Il DVD racchiude l’esibizione romana, una serata che ha visto sul palco Marcella in splendida forma, accompagnata da un’orchestra sinfonica di ben 20 elementi, grazie alla quale ha presentato i suoi più grandi successi di ieri e di oggi.

Una sorta di “viaggio in musica”, che ha regalato tante emozioni e ricordi. Marcella trova lo spazio tra una canzone e l’altra per “raccontarsi” al suo amato pubblico in una veste più intima con aneddoti e storie che hanno segnato il suo percorso artistico ma anche quello di donna, moglie e madre con pregi e difetti: il suo esordio giovanissima, curiosità ed aneddoti fuori scena, ed alcuni filmati storici testimoni delle tappe più importanti e dei numerosi cambiamenti di look che l’hanno caratterizzata.

Sul palco arrivano gli ospiti speciali, nonché amici nel lavoro e nella vita, come Fausto Leali, Silvia Salemi e Donatella Rettore con i quali duetta interpretando con nuovo stile i suoi successi. Il momento più emozionante rimane l’entrata sul palco dell’amatissimo fratello Gianni, autore insieme a Mogol dei testi di molti singoli noti.

Ed il pubblico visibilmente emozionato, non può che riservagli una standing ovation ed un lungo applauso. La scelta dei brani per l’esibizione e quindi registrazione della serata è stata difficile, visto che Marcella nella sua carriera ha inciso più di 250 brani. La selezione si è basata sulle hit più note, grandi successi come “Montagne verdi”, “Abbracciati”, “Senza un briciolo di testa”.Non poteva mancare la struggente “L’ultima poesia” canzone interpretata con il fratello Gianni, che per l’occasione è stata cantata in duetto con Donatella Rettore.

Non manca lo spazio dedicato agli ultimi successi dei recenti album come “Lovin’ you” tratto da “Metà amore, metà dolore”, scritto e prodotto da Mario Biondi e la nuova interpretazione di “Nell’Aria” successo icona degli anni ’80, rivisitata in chiave “latin-pop”.

Non ultima la toccante interpretazione di “L’emozione non ha voce”, successo di Adriano Celentano. Come un bel film dove la storia narrata si allaccia alla musica ed alle emozioni che scaturiscono, così possiamo paragonare questo DVD di “50 Anni di Bella Musica”, un supporto visivo prezioso per rivedere ed assaporare in ogni momento le vibrazioni emotive che Marcella regala con la sua musica.