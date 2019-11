V x Vendetta , il nuovo singolo di Lolita in radio da venerdì 29 novembre

Sarà in radio da venerdì 29 novembre “V x Vendetta” il nuovo brano della cantante LOLITA, prodotto da Build UP(duo di producer professionisti formato da Ale Coma e Rugabeatz) e NO.ME. e già disponibile in tutti i digital store.

LOLITA è un progetto che ha visto la luce con l’omonimo singolo. Il concept dei brani, nati per essere dei singoli a sé stanti ma che presentano un filo conduttore tale da andare a costituire poi un EP, affronta temi “adulti” con un linguaggio visivo sia infantile che allusivo, melodie ipnotiche e orecchiabili con sonorità che ricalcano le interpreti e cantautrici internazionali contemporanee che hanno rivoluzionato il genere Pop.

LOLITA è un progetto a metà fra l’indie e l’urban, un pop con note alternative che si ispira ai passi compiuti dalle cantanti e cantautrici internazionali che hanno rivoluzionato, appunto, la musica pop.

A proposito del singolo “V x Vendetta” Lolita racconta: “L’ho scritto dopo aver incontrato per caso l’ex crush spezzacuore dei miei 14 anni. Tornata a casa mi sono ritrovata, mentre mi preparavo ad addormentarmi, a canticchiare questa melodia e ho quasi riso di me stessa. Mi sono seduta e ho continuato a scrivere…”

Breve biografia:

Ilenia Filippo, 24 anni, è originaria di San Lucido (CS). Si avvicina alla musica da bambina contagiata, così come il fratello Diego, da un padre cantautore da poco scomparso, che mette in musica le sensazioni della disabilità fisica che lo accompagna da sempre. Dall’unione di Ilaria e Diego, nasce Helèna, “duo concettuale” di scrittura e composizione col quale insieme hanno dato vita ad un percorso musicale vario, in lingua italiana ma anche inglese caratterizzato dai suoni particolari (acquosi quasi fiabeschi) della loro musica a metà fra il pop, il rock melodico e l’indie su basi elettroniche miste all’analogico. In totale autoproduzione, pubblicano il primo singolo, Twice, nel 2014 che raccoglie rapidamente visibilità su YouTube. Nel 2015 partecipano alla nona edizione di X FACTOR Italia come un duo nella categoria GRUPPI di Fedez e successivamente all’ esclusione come gruppo durante i Bootcamp, Ilenia viene riportata in gara da Skin (Skunk Anansie) nella sua categoria perchè disse “ho bisogno della tua voce angelica e del tuo mondo, nelle mie ragazze“. Con il Primo Maggio Giù al Sud 2016, inizia ufficialmente un primo tour con 25 tappe in tutta italia. Nel 2017 inizia un percorso di scrittura di brani Alternative Pop/ Elettro Pop (con riferimenti quali Melanie Martinez, Lana Del Rey, Billie Eilish) collaborando con artisti del settore per realizzare un sound unico ed internazionale che fosse un tutt’uno con i testi, inizialmente accompagnata dall’Officina della Musica e delle Parole di Alberto Salerno, noto autore di grandi successi italiani e produttore insieme alla moglie Mara Maionchi di Tiziano Ferro. Il nuovo progetto, che vede la luce con l’omonimo singolo, prende il nome di LOLITA. Finalista ad Area Sanremo 2017 e 2018. Concorrente di The Voice of Italy 2019, entra a far parte del team di Gue Pequeno dopo aver visto girarsi tutti e quattro i coach alle Blind Audition sulle note di una sua versione al piano di “Pezzi di Vetro” di Francesco De Gregori che ha raggiunto un milione di views su YT e migliaia di follower sul profilo IG.