Mamma Lucia la stella del Gargano. ” Per tutti i fratelli e le sorelle del mondo”

Per tutti i popoli di tutta la terra intera!

Per chi crede e chi non crede, per chi accetta e chi non accetta. Per chi ammette e chi non ammette, fratelli e sorelle di tutto il mondo, quello che stiamo vivendo in questi giorni in Italia, in Europa e in tutto il mondo, non è accaduto all’improvviso o per caso, ma stiamo vivendo tutte le Parole dell’Apparizione di Sesto San Giovanni – 11 marzo 1970.

Per 50 anni Mamma Lucia (La Madonna nell’Apparizione L’ha chiamata “La Mia Sorella”) ci ha avvisato di tutto questo, poiché la Madonna non ha portato segreti, ogni volta che Lei è Apparsa, sia a Lourdes che a Fatima, è venuta per salvare i Suoi figli e tutto ha svelato.

In queste settimane stiamo vivendo le Parole del Santo Diario:

“Saranno tanto tristi i giorni e le notti che verranno” stiamo vivendo le Parole della Madonna che disse alle sei donne nell’Ultima Apparizione del ‘70:

“Ve ne prego, gridate, verrà fuori un germe, che ancora non esiste per niente, uscirà dal cuore della vita dell’uomo, sarà contagioso e distruggerà parte dell’umanità!………e le nazioni non si potranno aiutare l’una con l’altra.”

Ora che le tenebre coprono le nazioni, fratelli e sorelle, non è più tempo di saltare e cantare, ora è il tempo di battersi il petto e dire “è mia la colpa, è mia la colpa, è mia la grandissima colpa” poiché non abbiamo creduto alla venuta di Maria in terra, preannunciato anche da Lucia di Fatima:

“La Madonna mi ha detto che ci offre con tremore l’Ultima àncora di Salvezza: La SS. Vergine in Persona!”

E così, mentre per il Cielo l’11 Marzo 2020 si è aperto il Grande Giubileo di Maria, per la terra è stata proclamata la pandemia.

Il Signore per tempo ha avvisato tutti i paesi, è andato a raccogliersi tutti i figli dispersi, dicendo: “preparatevi, preparatevi a questo giorno!” poiché solo Dio è Padrone dei Suoi scopi e solo Lui conosce le Sue finalità.

Ora una cosa sola ci rimane, quella di Supplicare Dio di avere Pietà, poiché non abbiamo creduto alla Verità e quando ci crederemo sarà troppo tardi.

Dovunque ci troviamo preghiamo, uniamoci alla Fonte della Preghiera continua di Suppliche di Casa Santa. Preghiamo a Dio di avere Pietà di noi e di tutta l’umanità.

Anche se in questi tempi, i gruppi di preghiera non si possono fare, preghiamo in casa, con i nostri cari, poiché il Signore dove troverà la Fiamma Ardente della Preghiera verso Maria userà Misericordia.

Supplichiamo Maria, la nostra Soccorritrice, preghiamo i Santi Protettori dei nostri paesi, messi da Dio a intercedere per noi, per le nostre città.

Nelle nostre città e paesi, nella nostra Italia, in Europa e nel mondo, camminano mano a mano amarezza e disperazione, ad ogni via troviamo angoscia e desolazione, ma rimaniamo saldi nella Fede verso Maria. Questi sono i tempi della tribolazione, non accusiamo Dio e non diamo la colpa a Dio, poiché la colpa è nostra, del nostro peccato.

Preghiamo, preghiamo e preghiamo, nella Supplica Ardente imploriamo Dio, la Sua Santa Divina Pietà e il Suo Santo Perdono, per Amore di Maria, sull’Italia, sull’Europa e su tutta l’umanità.

Questo è per tutti i ceti, tutte le età, tutte le etnie e tutte le religioni.

Ognuno nel suo credo invochiamo il Creatore, il Signore, Dio dei nostri padri, perchè in qualunque lingua o credo Lo invochiamo, Dio è uno, un solo Padre per tutta l’umanità e aspetta sempre che Suo figlio, l’uomo, Lo chiami: “Padre mio!”

Il nostro Padre-Dio è Colui che sulla terra ha mandato la Sua Creatura Mamma Lucia, La Mamma dell’Amore!

www.figlidimammalucia.it