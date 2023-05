Madonie in Salus, giornata dedicata alla disabilità: presentazione del progetto Roga e Fispes e “open day” con le scuole del territorio

Condividi

Importante appuntamento, a livello nazionale, a Petralia Sottana con il progetto Roga e Fispes durante le giornate dedicate al “Madonie in Salus”, dal 28 maggio all’1 giugno; manifestazione che pone la sua attenzione sul benessere e sulla salute con lo scopo di sensibilizzare tutti coloro che partecipano alla corretta alimentazione e stili di vita salutari, ponendo particolare attenzione al tema della disabilità psichica e motoria.

Presentato, ieri, il progetto Roga e Fispes, che permette ai giovani atleti con disabilità di esplorare le proprie abilità attraverso la scelta di consone discipline sportive, durante la giornata dedicata agli sport paralimpici. Protagonisti assoluti i ragazzi grazie all”open day’ che ha visto coinvolte tutte le scuole del territorio.

<<Roga è un centro ortopedico, eccellenza italiana nel campo delle protesi mentre la Fispes ha avviato il progetto per coinvolgere negli sport paralimpici i ragazzi dai 9 ai 14 anni – spiega l’organizzatore della giornata, Salvatore Tedesco – . L’obiettivo è favorire lo sviluppo dei ragazzi, attraverso la pratica sportiva, in ogni aspetto della loro vita. Lo sport, infatti, incarna valori come l’inclusione, la socialità e il superamento dei propri limiti, fondamentali per la crescita di tutti i ragazzi, che siano o non siano disabili>>.

Una giornata dedicata allo sport e alla disabilità, ai giovani. La mattinata con le scolaresche ha visto protagonisti gli atleti del calcio balilla e del tennis in carrozzina. Nel pomeriggio il congresso “Sport e disabilità” con la partecipazione di tutte le sigle dello sport paralimpico e delle associazioni di categoria.

<<La situazione in Sicilia è favorevole per lo sport paralimpico, siamo la prima regione come attività nonostante manchino gli impianti – afferma il delegato provinciale del Cip Palermo Stefano Saita -. A Palermo c’è molta attività, la mission è dare la possibilità di fare sport a tutti, dai grandi ai piccoli centri. Siamo qui proprio in questa visione>>.

I partecipanti al congresso “Sport e disabilità” sono stati Maria Grazia Carla Riscifuli, responsabile regionale Ampi; Angelo Conti, sindaco di Valledolmo, Francesco Bonanno, (Fpcip); Stefano Colaleo, ortopedico Roga; Vincenzo Duminuco, responsabile nazionale delle scuole Fispes; Giuseppe Cobisi, responsabile tennis per il sud Italia della Fisdir; Angelo D’Auria, psicologo; Alessandro Arcigli, direttore tecnico paralimpico della federazione italiana tennistavolo; Stefano Saita, delegato provinciale Cip Palermo; Luca Li Vacchi, presidente della cooperativa Verbumcaudo; Carmelo Forastieri, presidente associazione Classe Hansa Italia. Moderatore il consigliere comunale Salvatore Tedesco, expert opinion Giovanni Di Lorenzo.