L’importanza dell’engagement anche nel credito: il caso del settore minerario

A cura di Ella Thomas, Portfolio Analyst, Schroders

Con l’abbandono dei combustibili fossili, cresce la domanda di materie prime. Il percorso verso il Net Zero sarà ad alta intensità di metalli, il che rappresenta una sfida per le aziende minerarie che sono in grado di fornire gli input cruciali necessari per portare avanti la transizione.

Tuttavia, l’estrazione e l’utilizzo delle risorse limitate della Terra non sono esenti da rischi. Le società minerarie hanno un forte impatto sul mondo fisico, con conseguente inquinamento, erosione del suolo, conflitti tra uomo e fauna selvatica e perdita di biodiversità. Questi possono a loro volta comportare un aumento dei costi, la perdita della licenza a operare e danni reputazionali. Ad esempio, nel 2019 il cedimento della diga di Brumadinho a Minas Gerais, in Brasile, ha causato la morte di 270 persone e ingenti danni ambientali. La società mineraria responsabile è stata condannata a pagare 7 miliardi di dollari alle comunità colpite dal disastro e 16 dei suoi dirigenti, tra cui l’ex amministratore delegato, sono stati accusati di omicidio e crimini ambientali.

Poiché il settore minerario ha una serie di gravi impatti ambientali e sociali, è importante che gli investitori facciano due diligence quando si tratta di individuare i rischi connessi agli investimenti in queste società. L’attività estrattiva è ad alta intensità di capitale e richiede centinaia di milioni per portare un progetto dalla fase di esplorazione a quella di produzione, quindi, il finanziamento del debito gioca un ruolo importante nel settore.

Nel 2021 il team per gli investimenti sostenibili di Schroders ha analizzato i settori più esposti ai rischi legati alla natura, iniziando la ricerca con i dati di Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure (ENCORE).

Non tutte le aziende hanno lo stesso impatto o la stessa dipendenza dalla natura

L’analisi è stata suddivisa in due fasi: l’individuazione dell’esposizione al rischio delle aziende e la loro disclosure, e la gestione di tale rischio. Per individuare ogni esposizione al rischio, abbiamo combinato i dati di circa 70 aziende diverse, unendo le loro ubicazioni minerarie con studi accademici sulla ricchezza della biodiversità, utilizzando indicatori del numero complessivo di specie e del numero di specie minacciate. L’Investment Insights Unit ha poi condotto un’analisi geospaziale per mettere in relazione le ubicazioni delle miniere con i dati sulla ricchezza di biodiversità.

Case study: Endeavour Mining

Una volta individuata l’esposizione al rischio delle aziende, abbiamo valutato il loro livello di disclosure rispetto agli standard globali, esaminando le loro politiche, i report di sostenibilità e altre fonti esterne di dati.

La ricerca e la successiva analisi ci hanno fornito un punto di partenza per l’attività di engagement con le società minerarie che volevamo indurre a adottare pratiche migliori. Una di queste aziende è stata Endeavour Mining, un produttore d’oro diversificato, con cui abbiamo avviato un’attività di engagement a giugno 2022. Il nostro obiettivo principale era capire meglio come l’azienda gestisse i rischi legati alla natura nei suoi siti produttivi. Abbiamo sottolineato il nostro interesse per il miglioramento delle pratiche in materia di capitale naturale e biodiversità.

L’azienda era da poco diventata il più grande minatore d’oro dell’Africa occidentale con l’acquisizione da 2 miliardi di dollari di Teranga Gold, che aveva aggiunto diverse miniere operative in Africa occidentale alla sua lista di siti minerari attivi, oltre ad altre acquisizioni minori. Il timore che la recente attività di acquisizione potesse comportare un aumento del rischio per la biodiversità è stato fatto presente all’azienda. Inoltre, abbiamo sottolineato l’importanza di una valutazione completa dell’impatto ambientale e sociale per ogni nuovo sito acquisito e che tutti i siti dovrebbero avere un approccio standardizzato alla biodiversità.

Endeavour Mining ha intrapreso azioni per ridurre l’impatto delle sue operazioni minerarie. Ad esempio, in Senegal, all’inizio di ogni progetto, l’azienda effettua una valutazione sociale e ambientale dell’area in cui intende avviare le operazioni. Di recente, durante una delle valutazioni, l’azienda ha individuato un gruppo di scimpanzé presente in una delle sue sedi. Lo scimpanzé dell’Africa occidentale è una specie a rischio ed è protetto in Senegal. Per proteggere e, auspicabilmente, far crescere la popolazione di scimpanzé, Endeavour Mining ha creato una no-go zone di circa 1500 ettari in cui non si svolgeranno attività estrattive o correlate. Inoltre, l’azienda si è impegnata a lavorare in collaborazione con una serie di autorità governative locali ed enti ambientali per proteggere la fauna selvatica nei pressi della miniera di Sabodala-Massawa.

Endeavour ha anche fornito maggiori dettagli sulla sua strategia futura, delineando gli obiettivi di conservazione del territorio e di riabilitazione delle miniere.

L’approccio positivo dell’azienda al miglioramento della sua attuale strategia ESG ci rende più fiduciosi nella sua capacità di gestire le questioni ambientali rilevanti. Nell’ambito dell’attività di engagement abbiamo affrontato anche altri temi importanti, come i diritti umani, il cambiamento climatico e l’utilizzo dell’acqua. Saremo lieti di monitorare i progressi dell’azienda nel corso di quest’anno e di fornire ulteriori feedback sulla strategia e sulla sua attuazione.

Un’attività di engagement positiva, come quella di Endeavour Mining, è un fattore importante quando si tratta di determinare se vogliamo intraprendere o mantenere un investimento in una società. Generare un impatto non è un compito che riguarda solo gli investitori azionari. È una parte importante anche del nostro lavoro nel credito.