LILT Caserta per NSC Napoli / Caserta: prevenzione oncologica a favore dei Carabinieri.

Condividi

Basata sul principio di solidarietà ed altruismo, da oltre 100 anni, l’associazione LILT “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori”, continua a diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita attraverso iniziative sul territorio con visite specialistiche gratuite. Un’eccellente iniziativa nata grazie ad un percorso di interlocuzione formativo tra le Segreterie Provinciali di Napoli e Caserta con la dott.ssa Angela MAFFEO anche a favore di NSC “Nuovo Sindacato Carabinieri” con due giornate di prevenzione oncologica con visite dermatologiche e senologiche che saranno svolte nei giorni 5 e 7 giugno a S.M.C.V. (CE) in Via Bonaparte 10.

“Una iniziativa a favore dei Carabinieri che nasce nell’ambito delle attività di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari. La tutela della salute dei militari è una prerogativa di NSC e con questa brillante iniziativa siamo fieri di poter offrire visite finalizzate alla diagnosi precoce delle malattie oncologiche ai Carabinieri ed ai loro familiari grazie al prezioso contributo dei medici dell’associazione LILT di Caserta”. Quanto dichiara Gennaro De Falco, Segretario Generale Provinciale NSC Napoli. Da Caserta, Felice FRARACCIO, Segretario Generale Provinciale, aggiunge parole di stima verso l’LILT per l’impegno ed il supporto che offre ai pazienti ed alle loro famiglie “siete un faro di speranza in un mondo spesso difficile e complicato. Il vostro lavoro e una benedizione per la comunità. A tal proposito ringraziamo la LILT Caserta per il contributo espresso attraverso la disponibilità dei medici e a tutti coloro che stanno contribuendo a sconfiggere la malattia attraverso le diagnosi precoci”.