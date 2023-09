Condividi

Il Parlamento iraniano ha adottato una proposta di legge che intensifica le sanzioni per le donne che non rispettano l’obbligo di indossare il velo in luoghi pubblici.

Questa misura è stata approvata dai legislatori e sarà in fase di sperimentazione per tre anni.

Tuttavia, il disegno di legge dovrà ancora ottenere l’approvazione del Consiglio dei Guardiani iraniano.