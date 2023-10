“Io Fermerei Il Tempo” è il nuovo singolo degli Alterpop. Online il video

Condividi

Già in radio il sesto e nuovo singolo inedito degli Alterpop “Io Fermerei Il Tempo” (AlterpopMusic/ArtistFirst), disponibile in digitale e il video su Youtube.

“Io Fermerei Il Tempo”, nuovo singolo degli Alterpop, è un brano molto particolare, forse il più singolare pubblicato fino ad ora dalla Band, poiché durante il suo evolversi scatta spesso dinamicamente da “zero a cento”, così come da “cento a zero”. Il testo scorre su due binari paralleli, uno rivolto ad una persona dalla quale si è ipoteticamente attratti, l’altro rivolto ad una propria ritrovata coscienza/consapevolezza e questa cosa va ovviamente a creare una doppia chiave di lettura che ha però un solo e grande denominatore comune : la voglia di vivere “qui e ora”, concetto derivato dalla locuzione latina “hic et nunc”, che significa appunto “vivere nel momento presente” e non intrappolati nel “passato o nel futuro”, motto che riprende peraltro un po’ il principio del famoso “carpe diem” di Orazio.

Qui il video: https://youtu.be/MjycNrB5uzU

Il video concept, tra regia/riprese (Blz2) e montaggio (Sviso) è un mix tra immagini in presenza e grafiche in movimento, textures sintetiche, manipolazioni digitali e transizioni, al fine di seguire, rappresentare e sottolineare, gli stati di totale e pura energia, così come quelli più eterei e fluttuanti, che convivono in uguale misura all’interno del brano.

Alterpop: musica energica, linguaggio personale e condivisibile, stile unico, contaminazioni, come se il tutto fosse “alterazione pop”.

Hanno pubblicato: “È Solo Un Attimo”, descrive l’attimo in cui, a volte, scatta quella motivazione che ti dà la forza di ripartire dalla consapevolezza di ciò che sei. “Generazione Skip” introspezione cosciente, serena e autoironica, su quello che siamo, che siamo diventati e che stiamo diventando. “Me Stesso”, sincero e profondo, brano che invita a vivere la vita essendo sé stessi. “Coccodè”, che dal titolo sembrava un gioco ma… e poi “Ma Qualcosa Resta”, che in modo diretto racconta e descrive il confronto tra generazioni. Il 29 settembre lanciano “Io Fermerei Il Tempo” che descrive la voglia di vivere “qui e ora”.

Alterpop, la Band:

Giacomo Salvietti (la voce), ha lavorato, tra gli altri, con Riccardo Cocciante in “Giulietta e Romeo” e in “Notre Dame de Paris”. Voce graffiante e unica.

Mario Manzani (la chitarra), compositore, autore, produttore che nella sua carriera ha collaborato con Giancarlo Bigazzi ai progetti di Marco Masini, Umberto Tozzi, Raf, Aleandro Baldi senza tralasciare le collaborazioni dirette, tra gli altri, con Gazebo e Fiorella Mannoia.

Tommaso Turini (il basso), ha fatto parte di diverse band, il rock è la sua passione da sempre, insegna a giovani che vogliono imparare a suonare il basso. Ama la musica grazie ad una insegnante che gli ha trasmesso questa passione.

Francesco Isola (batteria), ha suonato con grandi artisti italiani e internazionali. Di recente nella band che ha accompagnato Alex Britti nel tour italiano, è negli Alterpop colui che dà… il tempo.

