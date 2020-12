Integratore alla quercetina anche contro il Covid. Lo dice il CNR

Sono sempre più numerose le persone che cercano integratori alla quercetina.

Il fenomeno ha avuto un certo picco quando appena pochi giorni fa uno studio internazionale, cui partecipa l’Istituto di nanotecnologia del Cnr e pubblicato sull’International journal of biological macromolecules, ha scoperto che la quercetina funge da inibitore specifico per il virus responsabile del Covid-19, mostrando un effetto destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine fondamentali per la replicazione del virus.

E’ quanto si legge sul sito del CNR – Centro Nazionale delle Ricerche.

Tra tutte le proposte in rete abbiamo selezionato l’integratore alla Quecetina MAX di SNEP

Le proprietà della quercetina

Si attribuisce a questo flavonoide le proprietà di inibitore naturale di vari enzimi intracellulari e quella di antiossidante naturale.

Presente in alcuni alimenti com la cipolla rossa, il cappero, l’uva rossa, il sedano, il raddicchio e altri, alcune aziende propongono integratori alimentari a base di quecetina.

L’integratore alla quercetina MAX di SNEP

Quercetina MAX è proposto al prezzo di 23 euro e la confezione contiene 60 capsule.

Per la conservazione si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

Avvertenze: Non superare la dose giornaliera consigliata (1 capsula al giorno). Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni.

Ricordiamo che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Ingredienti:

Quercetina; Idrossipropilmetilcellulosa;

Agente di carica: Maltodestrina;

Agenti antiagglomeranti: Biossido di silicio, Sali di magnesio degli acidi grassi.

Modo d’uso:

1 capsula al giorno da ingerire con abbondante acqua

Confezione:

Pilloliera 60 capsule da 500 mg.

