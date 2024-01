Inflazione in Eurozona in ripresa, +2,9% in dicembre

Condividi

A cura di Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm*

Milano, 5 gennaio 2023 – Dopo sei mesi consecutivi di inflazione in calo, l’Indice dei Prezzi al Consumo dell’area Euro è tornato a salire, passando dal 2,4% di novembre al 2,9% di dicembre. Le stime rilasciate questa mattina da Eurostat seguono il dato relativo all’inflazione tedesca pubblicato ieri, che mostra anch’esso una decisa accelerazione dal 2,3% di novembre al 3,8% di dicembre, trainata dall’aumento dei prezzi dell’energia dopo la scadenza delle misure governative di sostegno a famiglie e imprese per l’acquisto di gas, energia elettrica e generi alimentari.

Pur in linea con le attese, i dati diffusi tra ieri e oggi smentiscono l’ipotesi di un taglio dei tassi da parte della BCE nel breve termine. I policymaker saranno attenti a non abbandonare troppo presto l’atteggiamento prudente che hanno avuto finora in assenza di chiari segnali di indebolimento della crescita economica o di avvicinamento dell’inflazione al target del 2%.