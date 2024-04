Indignazione USA per la morte di operatori umanitari: richiesta di azione a Israele

Pubblicità

La tragica perdita di sette membri della ong statunitense World Central Kitchen (Wck), colpiti mortalmente in un attacco, ha scatenato una forte reazione a livello internazionale. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha manifestato il suo “indignato” rincaro per l’accaduto, richiedendo al suo omologo israeliano, Yoav Gallant, l’adozione di misure immediate per la protezione di civili e operatori umanitari.

La tensione cresce anche dall’Australia, dove il primo ministro Anthony Albanese ha etichettato di “insufficienti” le spiegazioni fornite da Israele riguardo all’incidente, sottolineando come queste tragedie siano conseguenze dirette della guerra.

La Wck, da parte sua, ha puntato il dito contro la gestione dell’operazione militare israeliana, accusando specificamente il modo in cui il convoglio umanitario, “segnalato molto bene”, è stato preso di mira “auto per auto”. A seguito di questa drammatica esperienza, l’organizzazione ha annunciato la sospensione delle sue attività e ha invitato i paesi di origine delle vittime a sostenere la richiesta di un’inchiesta indipendente sull’accaduto.

Queste dichiarazioni pongono una luce critica sull’importanza della salvaguardia dei civili e degli operatori umanitari in zone di conflitto. L’appello di Austin e le reazioni internazionali sottolineano la necessità di una maggiore responsabilità e trasparenza nelle operazioni militari, così come l’urgenza di meccanismi efficaci per prevenire la perdita di vite innocenti in contesti bellici.