ILARY BLASI ANCORA PROTAGONISTA DEL NUOVO SPOT DEL NUOVO LENOR

BELLISSIMA, IRONICA E DECISAMENTE PIENA DI INVENTIVA

On air dal 28 agosto, in TV e online, il nuovo spot di Lenor, il noto marchio di ammorbidente e profumatore per bucato di P&G con un profumo così irresistibile che Ilary Blasi inventerebbe qualsiasi scusa pur di restare a casa a goderselo, arrivando ad affermare: “Cancellerei tutti i miei programmi!”. E come biasimarla? Del resto, questi piccoli piaceri quotidiani che ci regalano benessere sono tra le cose che veramente contano nel 2022, come rileva un’indagine europea commissionata da Lenor.

Roma, 29 agosto 2022 – Impermeabile, ombrello, il rumore della pioggia scrosciante. Parte la videochiamata: “Non posso venire in studio! Qui c’è il diluvio!”. Mette giù e ride, mentre chiude il rubinetto della doccia, l’ombrello e si sfila l’impermeabile per tornare a letto e godersi la freschezza di Lenor tra le lenzuola.

L’ha fatto di nuovo: Ilary Blasi, la bella e ironica presentatrice TV, se le inventa proprio tutte per potersi godere il piacere di un letto profumatissimo nel nuovo spot di Lenor, il noto marchio di ammorbidenti e profumatori per bucato di P&G che con il suo I feel good in Lenor cerca di regalare sensazioni di benessere nella quotidianità.

“Inventerei qualsiasi scusa per godermi la freschezza di Lenor! Con Lenor ammorbidente e Perle insieme il profumo che amo dura così a lungo… che cancellerei tutti i miei programmi!” afferma Ilary Blasi nel nuovo spot TV, digital e on air dal 28 agosto, che la vede intenta ad escogitare scuse davvero molto “creative” pur di restare a letto a godersi il piacere di lenzuola morbide e profumate.

«È sempre divertente tornare sul set di Lenor! Adoro fare scherzi e cerco sempre di mettere una buona dose di ironia e divertimento in tutto quello che faccio. Certo… non arriverei davvero a chiudermi nella doccia con l’ombrello per simulare un diluvio, ma faccio il possibile per ritagliarmi ogni giorno del tempo da dedicare al mio benessere» racconta Ilary Blasi.

Una comunicazione sempre molto ironica e tesa a divertire e intrattenere, per evidenziare però un dato di fatto reale: ritagliarsi ogni giorno un momento anche piccolo ma di vero benessere per sé – proprio come Ilary Blasi – è quanto fanno ben due terzi degli europei per sentirsi rilassati e riposati.

Lo rileva infatti il rapporto europeo realizzato da Ketchum Research and Analytics per Lenor, che ha voluto indagare ciò che veramente conta in questo 2022[1], intercettando i primi segni di un importante cambiamento culturale in atto. Sono state identificate in particolare tre tendenze chiave dello stile di vita: la crescente importanza della cura di sé come priorità e non come vanità, il valore del quotidiano nella sua autenticità e l’attenzione alla sostenibilità delle nostre azioni quotidiane. Guardando nello specifico al nostro Paese, l’indagine rileva che il 97% degli italiani ha bisogno di dedicarsi almeno un momento al giorno per prendersi cura di sé per sentirsi riposato e in forma per i propri impegni. Oltre la metà, inoltre, afferma che preferirebbe infilarsi tra le lenzuola appena lavate del proprio letto che passare una notte in hotel. Non stupisce quindi che ben il 77% degli italiani si assicuri di avere lenzuola e asciugamani profumati e che quel profumo duri a lungo.

«Questo rapporto mostra che durante questi anni di pandemia c’è stato un cambiamento fondamentale nel modo in cui cerchiamo di migliorare la nostra quotidianità poiché ci siamo resi conto che sono le piccole cose ad essere le più importanti e quelle con il maggior impatto sul nostro benessere. Che si tratti di infilarsi sotto lenzuola fresche e profumate, avvolgersi in un asciugamano appena lavato o semplicemente prendersi del tempo per fare una passeggiata, non c’è più necessariamente quel bisogno di “grandi gesti” o “grandi momenti” – spiega Alessandro Castronovo, Senior Director della categoria cura del bucato e cura della casa di P&G per l’Italia – Questa ricerca mostra quanto sia importante cercare di vivere momenti di benessere anche piccoli ma ogni giorno e Lenor intende continuare ad aiutare le persone a sperimentarli presentando la sua nuova formulazione che dona ai tessuti quella sensazione unica di profumo che dura a lungo e da oggi una morbidezza di origine vegetale1».

Proprio per regalare a tutti gli italiani tanti piccoli momenti di benessere quotidiano, i ricercatori di Lenor ammorbidente hanno sviluppato una nuova formula, che offre un’eccezionale freschezza e una nuova morbidezza di origine vegetale[2], riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente. La nuova formula, infatti, è frutto della combinazione di innovazioni che migliorano il rilascio di freschezza – utilizzando solo gli ingredienti essenziali – e il modo in cui il profumo viene trasferito al bucato, lasciando vestiti e biancheria profumati anche usando cicli di lavaggio rapidi e a bassa temperatura, incoraggiando così le persone a risparmiare energia. Non solo. L’intera gamma Lenor ammorbidente ha ora una nuova morbidezza di origine vegetale1, grazie a una combinazione di olii vegetali accuratamente selezionati che, oltre ad offrire una morbidezza eccezionale, hanno un’impronta di carbonio inferiore rispetto ai precedenti agenti ammorbidenti.

Il risultato? Tessuti profumati con Lenor ammorbidente – ancora più a lungo con Lenor Perle – e un minor impatto sull’ambiente, per regalarci ogni giorno, proprio come Ilary Blasi, un piccolo, ma grande, momento di benessere.

CREDITS

Agenzia idea creativa e campagna TV: Enfants Terribles

Executive Client & Strategy Director: Valerio Franco

Executive Creative Directors: Mizio Ratti, Riccardo Quartesan

Creative Director: Roberto Ramaglia

Head of Design: Antonella Casimirro

Graphic Designer: Alessia Violante

Project Managers: Giuseppe Esposito, Giulia Ratti Claris

Casa di produzione: Nexthing

Executive Producer: Luca Oddo

Regista: Federico Cambria

Direttore della fotografia: Marco Vignanelli

La campagna sarà visibile su TV, WEB e social a partire dal 28 agosto 2022.