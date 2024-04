Il Regno Unito chiede spiegazioni a Israele per la morte di volontari a Gaza

Il Regno Unito chiede spiegazioni a Israele per la morte di volontari...

Il governo britannico ha convocato l’ambasciatore israeliano a Londra, chiedendo spiegazioni ufficiali in seguito all’uccisione di sette volontari dell’ONG americana World Central Kitchen (WCK) nella Striscia di Gaza, tra cui figurano tre cittadini britannici. Il raid aereo, che ha preso di mira un convoglio di aiuti alimentari diretto alla popolazione della Striscia, ha suscitato un’ampia reazione internazionale.

Il Foreign Office britannico ha ufficializzato la convocazione attraverso una dichiarazione, nella quale si sottolinea la richiesta di un’indagine immediata e trasparente da parte di Israele sull’accaduto. “Abbiamo chiesto a Israele di indagare immediatamente e di fornire una spiegazione completa e trasparente dell’accaduto”, ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico, evidenziando l’importanza della protezione degli operatori umanitari impegnati in zone di conflitto.

Questa mossa riflette la gravità con cui il Regno Unito considera l’incidente e sottolinea la necessità di garantire la sicurezza del personale umanitario, essenziale per fornire soccorso e assistenza nelle aree più colpite dai conflitti. La convocazione dell’ambasciatore israeliano segna un momento di tensione nelle relazioni bilaterali, con Londra che si aspetta risposte chiare e misure concrete per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.