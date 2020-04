Giuseppe Vinella confermato alla guida di Anav/Confindustria. Diramate oggi le linee guida dell’associazione per la Fase2 dell’emergenza

Giuseppe Vinella è statoconfermato per il biennio 2020/2022 alla presidenza di Anav, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le imprese private del settore del trasporto di passeggeri con autobus.

La proposta di conferma del Presidente uscente è stata formulata dalla Commissione di Designazione Anav al temine di un’ampia consultazione della base associativa che si è unitariamente espressa nel senso della continuità. La proposta della Commissione di Designazione ha registrato il parere positivo del Collegio Speciale dei Probiviri di Confindustria e raccolto l’unanimità dei voti del Consiglio Generale dell’Associazione.

La designazione di Vinella dovrà ora essere formalizzata dall’Assemblea dei Soci, già in programma per il mese di giugno e poi rinviata a settembre a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. “Questo nuovo attestato di stima e fiducia nei miei confronti in un momento di così grave e profonda crisi del Paese – dichiara Giuseppe Vinella – costituisce un grande stimolo per portare avanti le azioni necessarie a condurre le associate fuori dal tunnel di questa emergenza, contando sullo spirito e sulla forte coesione associativa come indispensabili punti di forza per riuscire nell’intento. Il trasporto pubblico locale si sta dimostrando un elemento fondamentale del nostro assetto sociale e produttivo, necessario per garantire una graduale e ordinata Fase2 del nostro Paese, ma le aziende stanno sopportando un rilevante sforzo organizzativo e registrano gravi perdite nei ricavi da traffico non inferiori ai 200 ml di euro al mese mentre le aziende del trasporto turistico con autobus e delle linee commerciali sono invece completamente ferme e registrano riduzioni di fatturato superiori al 90%”.

Vinella, classe 1963, una laurea in Economia e Commercio, coniugato e con due figli, è Presidente e Amministratore delegato di “Sita Sud s.r.l.” e Consigliere Delegato della Società “Viaggi & Turismo Marozzi S.r.l”, aziende private che operano nel settore del trasporto persone con autobus in servizio pubblico di linea, in ambito locale, nazionale ed internazionale, con un oltre 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 100 milioni di euro. E’ inoltre presidente del “Co.Tr.A.P. – Trasporto di persone”, consorzio che raggruppa oltre 60 aziende di trasporto pubblico locale operanti nella Regione Puglia.Oltre ad avere già rivestito negli anni vari incarichi nel sistema di rappresentanza di ANAV, Vinella è componente del Consiglio Generale di Confindustria e del Consiglio Generale di Federtrasporto.

Intanto l’associazione ha inviato questa mattina agli associati il Protocollo aziendale anticontagio che contiene le indicazioni organizzative e per l’utenza nella Fase2, in attuazione delle linee guida del Governo. Le regole, frutto di un serrato lavoro di confronto tra l’associazione, Confindustria, i sindacati e comunità scientifica, sono state sintetizzate in una infografica di facile lettura (allegata al comunicato) che sarà esposta sui circa 20.000 autobus delle aziende associate e nelle relative pertinenze (capolinea, biglietterie, ecc).

“Siamo fiduciosi – conclude Giuseppe Vinella – che i primi positivi provvedimenti adottati per il settore nel “Cura Italia” possano essere confermati e che la proficua interlocuzione avviata col Governo possa individuare una soluzione più ampia e complessiva, così come recentemente dichiarato dal Ministro dei Trasporti De Micheli e dal Ministro del Turismo Franceschini.”