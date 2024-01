Estrazione del SuperEnalotto di martedì 9 gennaio 2024: il jackpot sale a 43.600.000 €

Condividi

Il fervore e l’anticipazione raggiungono livelli massimi con l’ultima estrazione del SuperEnalotto, il cui jackpot ha raggiunto l’incredibile somma di 43.600.000 €. Un premio da sogno che ha attirato l’attenzione di giocatori di tutta Italia, desiderosi di scoprire se la fortuna bussa alle loro porte.

Ultima Estrazione e Combinazione Vincente

Nel Concorso Nº4 del 9 gennaio 2024, la combinazione vincente ha svelato i segreti di un potenziale cambio di vita. I numeri fortunati sono stati 10, 19, 23, 39, 40, 83, con il Jolly 73 e il SuperStar 13. La tensione si è sciolta mentre 4.521.900 € sono stati distribuiti tra i fortunati vincitori.

Dettagli delle Vincite e Quote del Concorso n.4

Questa estrazione ha visto l’assegnazione di un totale di 697.095 premi, per un valore complessivo di 4.521.900 €. Le vincite includono premi SuperEnalotto per 2.869.741 €, premi SuperStar per 1.169.228 € e vincite Immediate WinBox per 482.931 €.

Quote Superenalotto

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€) Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 15 11.209,12 € Punti 4 971 209,55 € Punti 3 28.634 19,12 € Punti 2 390.130 5,00 €

Quote SuperStar

CATEGORIA VINCITORI VALORI IN EURO (€) 5 Stella 0 – 4 Stella 5 20.955,00 € 3 Stella 219 1.912,00 € 2 Stella 2.902 100,00 € 1 Stella 15.784 10,00 € 0 Stella 29.668 5,00 €

Vincite Immediate WinBox e Seconda Chance

La categoria delle Vincite Immediate WinBox ha registrato 213.854 vincitori, con un valore totale di 482.931,00 €. Nel frattempo, le Vincite Seconda Chance hanno fatto felici 14.913 partecipanti, portando a casa premi del valore di 49.345,00 €.