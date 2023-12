EnVent Capital Markets al fianco di Kolinpharma S.p.A. nell’acquisizione del 40% del capitale da parte di Hyle Capital Partners

Condividi

EnVent Capital Markets, investment banking firm specializzata nell’assistenza alle imprese del Mid&Small Market, comunica di aver agito in qualità di advisor finanziario nell’operazione che ha visto Hyle Capital Partners, attraverso il fondo gestito “Finance for Food One”, entrare con una quota del 40% nel capitale di Kolinpharma, società specializzata nello sviluppo e brevettazione di prodotti in ambito nutraceutica.

Dopo il delisting della Società completato il settembre scorso, il piano di sviluppo di Kolinpharma prevede ulteriori investimenti su nuovi prodotti, capitale umano e ricerca scientifica, con l’obiettivo di realizzare un ulteriore salto dimensionale, anche attraverso operazioni di acquisizioni.

Con tale operazione, EnVent Capital Markets conferma la qualità dei suoi servizi di advisory indipendente in operazioni di finanza straordinaria, a conferma della validità del modello integrato di investment banking a 360° dedicato alle PMI per individuare le soluzioni più adatte a seconda del momento storico dell’azienda e del contesto di mercato di riferimento.

EnVent ha assistito Kolinpharma con un team guidato da Paolo Verna, cofounder di EnVent Capital Markets ha dichiarato: “Ancora una volta siamo al fianco della PMI per assisterle durante il percorso di crescita loro. Qualsiasi esigenze abbiano, il nostro team di professionisti specializzati è in grado di fornire assistenza di qualità al servizio dello sviluppo delle imprese».