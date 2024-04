Durante un'audizione al Senato, il presidente di Antigone evidenzia le criticità del sistema carcerario italiano, con particolare attenzione alla situazione in Lombardia.

Emergenza sovraffollamento carceri: 13.000 persone in più nelle carceri italiane

Il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane continua a essere una questione urgente, come sottolineato recentemente da Stefano Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, durante una audizione al Senato. Gonnella ha descritto un ambiente carcerario segnato da “un livello di tensione molto alta”, aggravato da condizioni di vita estremamente complicate per i detenuti.

In particolare, Gonnella ha rilevato che nelle carceri lombarde la situazione è particolarmente grave, con il numero di detenuti che raddoppia la capienza regolamentare. Questa criticità è meno pronunciata in altre regioni, ma il fenomeno del sovraffollamento rimane diffuso su scala nazionale, coinvolgendo tra 13.000 e 14.000 persone in eccesso rispetto alla capacità regolamentata.

Un altro aspetto rilevante emerso durante l’audizione riguarda la composizione della popolazione carceraria: la percentuale di detenuti immigrati è diminuita dal 37% di qualche anno fa al 31% attuale, mentre le donne detenute rappresentano solo il 4,2% del totale.

Gonnella ha anche evidenziato la mancanza di attenzione all’organizzazione della vita fuori dalla cella in alcune regioni, un fattore che contribuisce ulteriormente al deterioramento delle condizioni di vita all’interno delle strutture penitenziarie.

Queste informazioni lanciano un allarme sulla necessità di riforme strutturali e miglioramenti significativi nel sistema carcerario, per garantire condizioni di vita dignitose e rispetto dei diritti umani per tutti i detenuti.

