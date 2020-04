Coronavirus, Vittorio Feltri: “Conte non capisce un c***o”

Fa discutere la schiettezza con la quale il celebre giornalista e direttore di Libero, Vittorio Feltri ha apostrofato il premier Giuseppe Conte con la frase “Il nostro amico Conte oltre a non capire un c****o di governabilità, non capisce un c***o del resto”.

A darne notizia è il TGcom24 secondo cui la frase sarebbe stata pronunciata mentre il direttore era in collegamento alla trasmissione “Fuori dal Coro” condotta da Mario Giordano.

Feltri avrebbe così bocciato senza mezzi termini l’operato del Premier Conte durante questo periodo di emergenza da Coronavirus Covid-19 e con particolare riferimento a quanto detto dal premier nella recente conferenza stampa sulla Pasqua.