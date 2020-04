Coronavirus Alessandria: più controlli su strade e autostrade per Pasqua

Il prefetto Igino Olita invita tutti i cittadini “a limitare al massimo le uscite, solo per motivi di lavoro, necessità o ragioni di salute e a non recarsi in altre località o in seconde case” durante le festività di Pasqua.

Ad Alessandria sono stati incrementati i controlli con maggiore impegno delle Forze dell’Ordine che hanno eseguito ad oggi 1646 controlli in più rispetto alla settimana scorsa.

La prefettura inoltre sta proseguendo l’attività di verifica sulle circa 750 richieste di aziende interessate a proseguire l’attività.

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute del 7 aprile, la provincia di Alessandria resta la seconda provincia piemontese maggiormente interessata da casi di contagio da Coronavirus dopo Torino con 1946 dei 13343 positivi al Covid19.