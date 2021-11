CONVERGENZE PARTECIPERA’ ALLA “NEXT GEMS CONFERENCE 2021” IL PROSSIMO 29 NOVEMBRE

Capaccio Paestum, 25 novembre 2021 – Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG) – operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) – sarà tra i protagonisti della “Next Gems Conference 2021” in programma il 29 novembre 2021 a Milano.

L’evento, organizzato da Virgilio IR in partnership con operatori leader sui mercati finanziari, è dedicato alle società quotate in Borsa Italiana con capitalizzazione inferiore ai 100 milioni di euro. La Conference si pone l’obiettivo di presentare le eccellenze dell’imprenditoria italiana ad una vasta platea di investitori istituzionali italiani ed internazionali. Alla sua seconda edizione, la “Next Gems Conference 2021” si terrà in modalità ibrida, in presenza a Milano nel parterre di Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana), con investor meeting in modalità one-to-one o in piccoli gruppi, e con incontri online.

Agli incontri parteciperà il Management di Convergenze, nelle figure di Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato, Grazia Pingaro, Vicepresidente e Responsabile BU Energia e Carmine Malito Rebecco, CFO, che illustreranno i risultati economico – finanziari del primo semestre 2021, nonché il modello di business e la strategia aziendale.

Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze, ha così commentato: “La nostra partecipazione alla Conference sarà l’occasione per presentare ad una vasta platea di investitori nazionali ed internazionali i risultati del primo semestre 2021, che si è chiuso con una crescita a doppia cifra del valore della produzione e un significativo incremento della marginalità. Siamo certi che l’interesse da parte degli investitori nei confronti della nostra azienda sarà alto: siamo infatti una delle poche aziende quotate campane, con una forte propensione alla crescita e capace di innovare in maniera dinamica un’offerta di servizi consolidata, sviluppando nuovi tool come, ad esempio, la app HOVIO, e utilizzando nuove soluzioni, quali la tecnologia LoRaWan® per la telelettura dei consumi idrici, elementi di assoluta attrattività per gli investitori”.