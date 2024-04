Conte critica la riforma del Premierato: “Rischiamo un Capo di Stato passacarte”

Pubblicità

Condividi

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha espresso forte preoccupazione riguardo alla proposta di riforma del premierato, sostenendo che potrebbe trasformare il Presidente della Repubblica in un mero “passacarte” e relegare il Parlamento a un ruolo subordinato al premier. Durante un’intervista concessa a Bruno Vespa su Rai1, Conte ha evidenziato come una simile configurazione istituzionale non trovi precedenti in alcun altro Paese al mondo.

L’ex Presidente del Consiglio ha inoltre ribadito la determinazione del suo partito a non arretrare dalle proprie battaglie, anche all’interno di alleanze politiche, sottolineando la volontà di costruire un’alternativa di governo, nonostante le dinamiche di campagna elettorale possano aver sembrato isolarlo dal Partito Democratico.

Pubblicità

Nel corso dell’intervista, Conte ha anche criticato l’attuale governo per la gestione della questione relativa al superbonus, accusandolo di cercare un capro espiatorio. Ha poi chiarito che non vi saranno modifiche, percepite come anti-Raggi, nel regolamento delle elezioni europee, rassicurando sulle intenzioni del suo movimento di mantenere una linea coerente e chiara.

Queste dichiarazioni di Conte sollevano questioni significative sul futuro assetto istituzionale dell’Italia e sul ruolo che il Presidente della Repubblica e il Parlamento dovranno giocare in tale contesto, alimentando il dibattito su equilibri di potere e rappresentanza democratica nel paese.