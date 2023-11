Comitato Leonardo: il Presidente Pasquale Salzano consegna il “Premio di Laurea SIMEST 2023”

Condividi

Premiata Valeria Tumminelli, laureata all’Università di Palermo in International Trade con tesi sull’internazionalizzazione dell’economia italiana

Il Presidente Salzano: “Questo premio conferma l’impegno di SIMEST nella promozione dei giovani talenti che si distinguono per capacità d’ingegno e competenze”

Roma, 17 novembre 2023 – Il Presidente di SIMEST, Pasquale Salzano, è intervenuto oggi alla cerimonia di consegna dei Premi Leonardo 2023, organizzata dal Comitato Leonardo.

L’evento si è tenuto a Roma, nella Sala della Regina del Palazzo di Montecitorio, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Antonio Tajani, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy On. Adolfo Urso e del Vice- Presidente della Camera dei Deputati On. Fabio Rampelli.

Nel corso dell’evento, il Presidente Salzano ha assegnato il “Premio di Laurea SIMEST 2023” a Valeria Tumminelli, che ha conseguito nel 2020 la laurea magistrale in International Trade all’Università degli Studi di Palermo con una tesi sull’internazionalizzazione dell’economia italiana dal titolo “On the internationalization of the Italian Economy: history, structure, main trends and drivers”.

Giunta quest’anno alla sedicesima edizione, l’iniziativa “Premi di Laurea” del Comitato Leonardo è stata avviata nel 2004 e – grazie alla collaborazione delle aziende associate – ha permesso di premiare negli anni centinaia di giovani laureati e studiosi provenienti da istituti universitari di tutta Italia.

“Questo premio conferma l’impegno di SIMEST nella promozione dei giovani talenti che si distinguono per capacità d’ingegno e competenze”, ha dichiarato il Presidente Pasquale Salzano. “Il futuro del Paese, la solidità della nostra economia, la forza del Made in Italy saranno affidati a loro e alle loro abilità. Per questo motivo è un dovere sostenerne sviluppo professionale e formazione culturale. Supportarli nel percorso di crescita significa preparare il terreno per l’Italia di domani”.

Il Comitato Leonardo, oggi presieduto da Luisa Todini, è nato nel 1993 su iniziativa comune del Sen. Sergio Pininfarina, del Sen. Gianni Agnelli, di Confindustria, dell’ICE e di un gruppo d’imprenditori con l’obiettivo di promuovere l’Italia come sistema Paese attraverso varie iniziative, volte a metterne in rilievo le doti di imprenditorialità, creatività artistica, raffinatezza e cultura che si riflettono nei suoi prodotti e nel suo stile di vita.