L’ottimismo sui dati macro spinge al rialzo gli indici azionari

A cura di Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm

Milano, 17 novembre 2023 – Gli investitori europei sembrano sempre più convinti che i tassi di interesse siano vicini al picco e che l’inflazione sia, d’ora in poi, destinata a calare, trainata dal ribasso dei prezzi dell’energia e, in particolare, del petrolio, le cui quotazioni si sono chiuse al ribasso per la quarta settimana consecutiva.

L’ottimismo degli investitori si riflette sull’andamento delle azioni globali, vicine ai massimi degli ultimi due mesi esulla stessa linea si trovano anche i listini britannici, con ilFTSE100 che sfiorava l’1% alle 10.40 di questa mattina.

La tesi secondo cui l’inflazione sarebbe destinata a rallentare è avvalorata anche dagli ultimi dati sulle vendite al dettaglio di ottobre in UK pubblicati questa mattina, che mostrano un calo a sorpresa rispetto ai numeri di settembre (-0,3%).