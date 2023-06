Casinò ADM e non ADM: quali sono le differenze?

Condividi

La regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia è una realtà. Lo Stato infatti gestisce il gambling sul territorio fisico e digitale italiano tramite l’ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il suo operato fa dunque da spartiacque tra quei portali, casinò e bookmaker, che si muovono nell’alveo della legalità, e siti poco affidabili, purtroppo ancora operativi.

La licenza ADM

La distinzione più netta all’interno del mondo del gambling italiano è costituita dal possesso della licenza ADM. L’agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli è subentrata all’ormai ex AAMS nella definizione dei casino online autorizzati, che rappresentano gli unici capaci di garantire un’esperienza di gioco responsabile e sicura ai giocatori. Il possesso della licenza, che ogni giocatore può verificare cercando sulla home page del casinò il logo ADM, ha delle profonde ricadute sia sull’esperienza di gioco degli utenti, sia sullo Stato e sul portale di gioco stesso.

L’imposizione fiscale

I casinò ADM, a differenza di quelli illegali, sono in regola con le tasse statali. Infatti, agendo come sostituti d’imposta, questi portali versano parte dei jackpot dovuti ai giocatori alle casse statali. Inoltre, sono soggetti a regolare tassazione anche gli introiti del sito per ogni singolo intrattenimento.

Sicurezza nella gestione dei dati

La gestione da parte di ADM del meccanismo di licenza implica anche una maggiore tutela dei giocatori. Questi hanno la certezza di operare su un portale legale, che rispetta il fisco e la legge. Questo significa che possono aprire un conto di gioco senza temere che il sito venga chiuso da ADM, come è recentemente successo ad alcuni portali di gioco inibiti proprio perché violavano le disposizioni statali. Inoltre, gli utenti hanno anche consapevolezza dei sistemi di crittografia usati per proteggere i loro dati e le loro transazioni, che non saranno manomesse da terze parti.

Gioco leale e responsabile

Infine, un’altra profonda distinzione è legata al fatto che i siti ADM promuovono esperienze di gioco pulite e responsabili. Gli algoritmi di gioco non sono truccati a favore del casinò, le istruzioni e le meccaniche di slot e altri giochi sono esposte con chiarezza e trasparenza, e le principali norme sul gioco responsabile sono rispettate. Questo significa che può essere attivata l’opzione di autoesclusione dal gioco nel caso si tema per il proprio benessere, che non ci sono pubblicità aggressive e invasive sui portali ADM e che è vietata la registrazione a utenti minorenni.

In conclusione, l’operato di ADM, ex AAMS, è insostituibile per la gestione del gambling online italiano. La sicurezza per i giocatori, a livello di transazioni e di benessere psicologico, passa anche per la stringente selezione, da parte dell’Agenzia, di pochi portali cui concedere la licenza per operare nel territorio italiano.