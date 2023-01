Caro carburanti. Salvini “domani valuteremo intervento in CdM”

Pubblicità

Il caro carburanti è tra i temi che più interessano i lettori e forse non sono sufficienti le notizie di controlli della Guardia di Finanza e i fascicoli aperti da procure su presunte attività speculatorie. Benzina e Diesel costano troppo, ancora di più in un quadro inflattivo come quello che stiamo vivendo.

Di questo ne è ben consapevole il Governo e forse domani in consiglio dei Ministri ci potrebbero essere novità sul fronte prezzi dei carburanti alla pompa.

La possibilità di un provvedimento viene anticipata dal ministro Matteo Salvini che ha dichiarato: “Domani c’è un Consiglio dei Ministri e ragioneremo se, fra guerra, caro materiali e caro materie prime, sia il caso di intervenire e ci siano denari per intervenire”. “Sono contento – ha aggiunto – che ci siano dei controlli a tappeto, perché anche in questo caso, come nel caso del gas e della luce, qualcuno ne sta approfittando, perché per lo stesso prodotto non puoi pagare 1,70 euro in una città e 2,30 euro in un’altra. E’ giusto controllare e verificare”.