Auto usata: le regole d’oro per un acquisto sicuro

Le auto usate sono un settore in continua crescita che si fa forte di un’offerta sempre più ampia e variegata. Proprio per questo motivo bisogna stare attenti a ciò che si fa e seguire alcune regole per effettuare un acquisto sicuro.

Innanzitutto, per evitare truffe o raggiri, è bene controllare che il venditore sia in possesso di una regolare licenza di vendita e non sia intermediario di qualcuno: in questo caso, infatti, il consumatore non ha diritti.

In questo frangente è bene sapere che il venditore professionista ha l’obbligo di legge di assicurare all’acquirente 12 mesi di garanzia, mesi che diventano 24 raddoppiando nel momento in cui non si consegnano documenti attestanti la garanzia di 12 mesi. Per quanto riguarda gli acquisti online, è bene non dare alcun acconto in denaro a venditori che non dimostrino di avere, oltre a una licenza per la loro attività, una sede fisica nella quale trovare l’auto di cui è pubblicata la inserzione per la vendita. Verificare subito, in caso di lontananza geografica del luogo, che il venditore sia attivo attraverso un immediato controllo telefonico in modo da fare una prima verifica sulla esistenza del venditore e dell’auto scelta. Succede frequentemente che tutte le informazioni fornite online siano false.

Per fare ciò, ovviamente, è meglio affidarsi ad una rete ufficiale di concessionari o a network sicuri, che all’interno della propria rete associativa, ha già provveduto a fare una selezione sia dei concessionari sia del componenti del network degli autoriparatori in una logica di sicura competenza, affidabilità e professionalità al servizio del consumatore finale: chi acquista un’auto usata è sempre alla ricerca di garanzie di qualità.

Per quanto riguarda l’atto della consegna dell’auto usata, è importante verificare che sia consegnata anche l’informativa sulla modalità di garanzia scelta: certificazione, garanzia della casa automobilistica, garanzia terza di assicurazioni e così via. Inoltre, è bene non ritirare l’auto acquistata usata senza avere in mano il permessino di vendita rilasciato dalla motorizzazione. Infatti, potrebbe darsi il caso che l’auto venduta abbia vizi fiscali occulti e che sia interdetto il passaggio di proprietà.

Bisogna, poi, stare alla larga da chi ci propone auto usate ad un prezzo troppo più basso rispetto al reale valore della vettura. Dietro tale proposta potrebbe celarsi un truffatore pronto a raggirarci. Così come è meglio non accettare forme di pagamento “poco” legali, ma preferire sempre quelle regolarmente tracciabili in modo da stare al sicuro.