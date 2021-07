ANGELINI HOLDING: RICAVI IN CRESCITA NEL 2020

Forte spinta su diversificazione del business e focus su potenziali acquisizioni

Roma, 27 luglio 2021 – Angelini Holding – holding industriale dell’omonimo Gruppo, multinazionale italiana presente in 26 Paesi con 5.700 dipendenti, che opera nei settori farmaceutico, consumer (cura della persona e igiene della casa e dei tessuti, alimenti per l’infanzia e lo svezzamento), macchine industriali, vitivinicolo, profumeria e dermocosmesi – ha chiuso il bilancio consolidato 2020 con un valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 1,699 miliardi di euro, in aumento del 3,8% rispetto al 2019 (1,637 miliardi di euro).

Il margine operativo lordo si attesta a 259,28 milioni di euro (pari al 15,26% dei ricavi) in aumento del 18,44% (+40,36 milioni di euro) rispetto ai 218,92 milioni del 2019 (pari al 13,37% dei ricavi).

L’utile ante imposte è pari a 159,906 milioni di euro, in crescita del 14,6% rispetto al 2019. L’utile netto è invece di 130,86 milioni di euro, rispetto ai 149,21 milioni di euro dell’esercizio precedente per effetto di ammortamenti, accantonamenti, rettifiche di valore e a un aumento di imposte per oltre 38 milioni di euro.

Oggi Angelini è un gruppo industriale diversificato e multinazionale presente in 26 Paesi con un forte radicamento in Italia, dove viene generato e lavorato il 67% dei ricavi, lavorano 4.005 dipendenti sui 5.700 totali e sono attivi 6 dei 12 siti produttivi complessivi. I restanti ricavi provengono da Paesi dell’Unione Europea (25,1%), dall’Europa non comunitaria (3,71%) e dal resto del mondo (USA, Cina: 4,09%).

Angelini Holding è la holding industriale del Gruppo Angelini, multinazionale italiana fondata nel 1919, presente in 26 Paesi con 5.700 dipendenti e ricavi per 1,7 miliardi di euro, attiva nei settori farmaceutico, consumer (cura della persona e igiene della casa e dei tessuti e alimenti per l’infanzia e lo svezzamento), macchine industriali, vitivinicolo, profumeria e dermocosmesi.

Ne fanno parte:

Angelini Pharma , gruppo internazionale che ricerca, sviluppa e commercializza soluzioni di salute in oltre 70 paesi;

, gruppo internazionale che ricerca, sviluppa e commercializza soluzioni di salute in oltre 70 paesi; Fater , fondata nel 1958 e dal 1992 joint venture paritetica con Procter & Gamble, attiva nel settore della cura della persona e della casa con i marchi Lines, Pampers, Tampax e Ace;

, fondata nel 1958 e dal 1992 joint venture paritetica con Procter & Gamble, attiva nel settore della cura della persona e della casa con i marchi Lines, Pampers, Tampax e Ace; Fameccanica , gruppo internazionale di automazione e robotica per l’industria, fondato nel 1975 e anch’esso joint venture paritetica con Procter & Gamble, presente oggi con 3 siti produttivi in Italia, U.S.A. e Cina;

, gruppo internazionale di automazione e robotica per l’industria, fondato nel 1975 e anch’esso joint venture paritetica con Procter & Gamble, presente oggi con 3 siti produttivi in Italia, U.S.A. e Cina; Bertani Domains che opera nel settore vitivinicolo con sei cantine, per un totale di 1.700 ettari di terreni e una produzione complessiva di circa 4 milioni di bottiglie l’anno;

che opera nel settore vitivinicolo con sei cantine, per un totale di 1.700 ettari di terreni e una produzione complessiva di circa 4 milioni di bottiglie l’anno; Angelini Beauty business unit dedicata ai settori della profumeria e della dermocosmesi;

business unit dedicata ai settori della profumeria e della dermocosmesi; Angelini Consumer, business unit del Gruppo Angelini dedicata allo sviluppo di prodotti legati a infanzia, nuove famiglie, età matura, igiene e disinfezione della persona e della casa: una prima concreta applicazione del lavoro di Angelini Consumer è Madre Natura, joint venture con il Gruppo Hero che produce alimenti per bambini 100% biologici.

Presenza internazionale e composizione dei ricavi

Il gruppo Angelini è, ad oggi, presente in 26 paesi del mondo: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Romania, Germania, Grecia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Ricavi per area geografica 2020 2019 delta Ricavi Italia 1.139.678 933.583 206.095 Ricavi Europa 427.086 478.587 51.501 Ricavi Europa non comunitaria 63.120 90.647 27.527 Ricavi extra Europa 69.587 134.393 64.806 Totale 1.699.471 1.637.210 62.261 (migliaia di euro)

Ripartizione per società e aree di business

I 1,699 miliardi di euro di ricavi del 2020 risultano così composti: 1,005 miliardi (59,17%) sono generati dal settore farmaceutico, 591,542 milioni di euro dall’area consumer (34,8%; include i settori cura della persona e della casa con FATER, vitivinicolo con Bertani Domains e profumeria e dermocosmesi per Angelini Beauty), 94,786 milioni di euro dalla produzione di macchinari industriali con Fameccanica (5,57%) e 6,649 milioni di euro dall’immobiliare (0,39%). Completano il quadro 857.000 euro di ricavi da business secondari.

Nei dodici mesi di esercizio è stata definita una nuova struttura organizzativa del Gruppo: questo nuovo assetto riflette la strategia di sviluppo del Gruppo, che punta a crescere attraverso la diversificazione, l’interesse per nuove aree di business e le acquisizioni.

Ricerca & Sviluppo

Grande importanza riveste per il Gruppo Angelini l’area di Ricerca e Sviluppo su cui nel 2020 sono stati investiti 92 milioni di euro (pari al 5,4% dei ricavi).

Partecipazioni finanziarie

Il Gruppo, tramite Angelini Partecipazioni Finanziarie Srl, detiene alcune partecipazioni finanziarie, che rappresentano una diversificazione rispetto al business industriale, quali Tamburi Investment Partners Spa, Mediobanca, Unicredit, Prysmian, Eataly e Talgo per citare le più importanti, oltre ad alcuni club deals e fondi di private equity. L’esercizio 2020 chiude con un patrimonio netto di 171 milioni e un utile netto di 11.