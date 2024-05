“Amore discorde” il nuovo singolo di Enrico Brosio

Pubblicità

Condividi

È già in radio il nuovo singolo inedito di Enrico Bosio “Amore discorde” feat. Cabruja (Over Studio Records) disponibile in digitale.

La canzone tratta dello spirito composito di lotta e rassegnazione che accompagna la fine di una storia d’amore, ora dunque discorde. La vicenda è raccontata da chi rimane fermo ad osservare la vita dell’altro che continua. Un ambiente oscuro e pervicacemente viscoso impelaga l’agire del narratore come in una palude in cui egli rivive la propria esperienza di scoramento e speranza, di immobilismo ai margini della vita.

Pubblicità

“Il brano è scaturito dal racconto di una vicenda vissuta da un amico che ha suscitato in me un senso di profonda immedesimazione. Ho avuto la netta sensazione – afferma Enrico Bosio – che il mio amico avesse subito una sorta di metamorfosi tanto da essere diventato simile a una pianta anonima di cui in primavera si cospargono le strade di Genova, la parietaria appunto e che da questa prospettiva di invisibilità osservasse la vita che scorreva intorno a lui.”

Enrico Bosio è nato e vive a Genova dal 1980. Voce e chitarra delle band En Roco e con il fratello è parte del duo I BOSIO. Ha pubblicato finora diciassette album, una raccolta di liriche tratte dalle sue canzoni dal titolo “lucertole e ombre“, due romanzi “Zita” e “il vuoto necessario“, due raccolte di poesia “visioni d’interno” e “cinque stagioni“. Insegna storia dell’arte, è grafologo, suona e scrive le sue canzoni. Di lui hanno scritto che il suo animo si compone di ricerca e attenzione, impazienza e urgenza comunicativa, ma anche di profonda riconoscenza e del bisogno di darsi che sono alla base del suo percorso artistico, che nasce da giovanissimo e si spinge fino a oggi. Il 17 maggio 2024 pubblica il singolo “Amore discorde” feat. Cabruja.

Enrico Bosio su: Facebook | Instagram