Pubblicità

Condividi

Da venerdì 24 maggio 2024 sarà in rotazione radiofonica “PIOGGIA DI PAROLE”, il nuovo singolo di MARIKA, già disponibile sulle piattaforme digitali da mercoledì 8 maggio.

“Pioggia di Parole” è un brano che racconta delle difficoltà che spesso ci si ritrova ad affrontare, provando ad interpretare le parole degli altri. La canzone, prodotta da Raffaele Dogliani “Raffucs” in co-produzione con Cristopher Bacco (Studio 2 Recording), è caratterizzata da un mix di suoni elettronici e strumenti dal feel naturale. Elementi come il basso nei bridge e le chitarre nelle aperture e nei ritornelli, conferiscono al pezzo una maggiore profondità e ritmo, trasportando completamente l’ascoltatore. La varietà sonora mira ad unire il genere dance/pop con influenze più lente e melodiche.

Pubblicità

Commenta l’artista a proposito del brano: “Molto spesso ci troviamo ad affrontare degli ostacoli provando ad interpretare le parole degli altri. L’uso di queste è diverso per ognuno di noi e per quanto ci si sforzi a mettersi nei panni degli altri, a volte il risultato sembra tutto il contrario di quello che saremmo aspettati dalla nostra prospettiva. Non è questione di colpe, ma di punti di vista”.

Il videoclip di “Pioggia di Parole”, realizzato presso il Multiset Studio di Milano, descrive i modi in cui spesso si possono subire le parole degli altri. Inizialmente, nel video, vediamo come si possa rimanere intrappolati nei loro significati più profondi. Successivamente, le scene mostrano come le parole possano scivolare via senza effetto, oppure ferirci fino a spingerci a distanziarcene e a considerare le cose da una prospettiva diversa. Verso la fine, si nota che, prendendo le distanze e analizzando la situazione, tutto assume un significato diverso.

Le scene del videoclip si alternano tra momenti in cui un laser a terra simboleggia il potere delle parole su di noi, e momenti di pioggia, rappresentando le parole che inesorabilmente ci cadono addosso.

Il risultato è frutto di un lavoro di squadra e si avvale della consolidata collaborazione con Christian Zammattaro per la direzione del videoclip, e di Gaetano La Peruta di OnesGraphics per la grafica.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=k2-8gP0kMhk

Biografia

Marika Fabbian è una cantautrice italiana nata a Padova nel 2001.

Si avvicina inizialmente al canto, per gioco, a 10 anni, con i primi concorsi, per poi scoprire una vera e propria passione. Continua dunque il percorso da autodidatta e dopo qualche anno, per accompagnare la voce in varie cover, inizia a suonare anche il pianoforte, la chitarra e la batteria.

Inizia a scrivere e comporre musica in inglese nel 2016, collaborando dapprima con produttori del mondo pop- elettronico.

Nel 2022 inizia a collaborare con “Studio 2 Recording” di Padova e Raffaele Dogliani di “Lobster Studio” (Cuneo), spostando le sue sonorità in un genere più pop e urban, e cambiando modalità di scrittura.

Dopo pochi mesi, infatti, presenta il suo nuovo progetto in italiano “MARIKA”, esordendo con il primo singolo “Abituè” nel Giugno 2022 e successivamente a Settembre con l’inedito “Assurdo” prodotto da Raffaele e mixato da Cristopher Bacco.

Questo progetto, in continuo sviluppo, conferma la sua evoluzione del sound, che si avvicina maggiormente all’attuale pop internazionale, ma che attinge vari suoni anche dal mondo 80’s e 90’s, per creare un prodotto innovativo ed interessante.

Nel 2024 il progetto conta già 6 singoli su Spotify e vede la continua collaborazione con Studio 2 di Padova. Gli inediti, inoltre, vengono seguiti spesso da progetti video come Visual o videoclip, che permettono di avere una visione a 360 gradi sull’immaginario del progetto “MARIKA”.

“Pioggia di Parole” è il nuovo singolo di Marika disponibile sulle piattaforme digitali di streaming da mercoledì 8 maggio 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 24 maggio.

Instagram | Facebook | YouTube