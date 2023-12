“All’Infinito” il nuovo singolo di Luca Breuza 

Condividi

Venerdì 15 dicembre arriva in radio “All’Infinito” singolo di Luca Breuza che ha vinto il Premio Mia Martini 2023 nella categoria Evergreen (Ebim Records).

La canzone, scritta insieme a Luca Sala e Laura Pirrigheddu, nasce come desiderio di cristallizzare il ricordo della sua amata nonna che se ne è andata e racchiude gli ultimi momenti di vita insieme a lei in ospedale “…e resti li immobile mi tieni a te e mi continui a stringere all’infinito…“ e da elementi di vita quotidiana “…se ne andrà il profumo insieme a quell’odore del caffè…”. Un’esortazione a non dimenticare, scongelando il ricordo all’infinito “…perderti ogni giorno nel tempo che scongela il tuo ricordo leggerti su un foglio tra foto e cicatrici che nascondo…”

“Ho scelto di interpretare questo brano perché mi rappresenta e – afferma Luca Breuza – descrive una situazione che ho vissuto personalmente. Questa delicata esperienza racchiude gli ultimi momenti che ho trascorso con la mia adorata nonna in ospedale. Il brano, profondo e intimo, riesce a catturare le emozioni e le sensazioni che ho provato durante quei giorni difficili. Mi sento grato di poterlo cantare e di poter condividere con il pubblico una parte così intima della mia vita. Spero che ogni nota e ogni parola possano trasmettere la bellezza e la tristezza che ho sperimentato in quel momento, rendendo omaggio a mia nonna e a tutte le persone che possono riconoscersi in situazioni simili.”

Luca Breuza, nasce a Pinerolo (TO). Quella di Luca per la musica è una passione cresciuta con lui. L’ha amata fin da piccolo e ora, questa passione si è trasformata in un impegno costante, un interesse coltivato con grande serietà e determinazione. Molti i “palcoscenici” che l’hanno visto protagonista in manifestazioni canore di piazza, numerosi concorsi e festival, dai quali è uscito sempre incoraggiato a continuare a percorrere la strada della musica. Nel marzo 2006 e nel 2007 interpreta il ruolo di Pinocchio, perfetto per il suo fisico e la sua vocalità versatile, nell’omonimo musical portato in scena dalla scuola Musicanta al Teatro Incontro di Pinerolo. Nel 2008 si presenta al Festival di Saint-Vincent superando tutte le selezioni fino alla finale. Prosegue, facendo della musica la sua professione, partecipando a diverse manifestazioni per arrivare nel 2021 a Sanremo New Talent, giungendo in finalissima tra i primi 10 su oltre tremila candidati con il brano “Che ne sanno le stelle” contenuto nell’EP “Non è follia”. Ad ottobre arriva al Premio Mia Martini 2023 nella sezione Evergreen classificandosi al primo posto, sia nella finale che nelle votazioni online del sito ufficiale, con “All’infinito” brano che ha scritto con Luca Sala, Laura Pirrigheddu e che viene pubblicato il 12 dicembre.

Luca Breuza è su Facebook | YouTube |Instagram