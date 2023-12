“Ritroverò Leonardo?” è il nuovo romanzo di Alberto Pizzi, disponibile in libreria e negli store online

Condividi

È disponibile in libreria e negli store online “Ritroverò Leonardo?”, il nuovo romanzo dello scrittore Alberto Pizzi pubblicato da Vallecchi Firenze.

L’autore con “Ritroverò Leonardo?” ci trascina in un vortice intricato dove storia, mistero, e destini intrecciati riflettono i contrasti dell’umana condizione. La narrazione, impregnata di chiaroscuri e tensioni, rievoca un’epoca di intrighi che legano il passato artistico dell’epoca rinascimentale con le complesse dinamiche del mondo contemporaneo, in un giallo coinvolgente.

Michela Tanfoglio, CEO di EditReal, commenta a proposito del libro: “La prima volta che ho letto Ritroverò Leonardo? di Alberto Pizzi mi sono detta: ecco un giallista. La storia e lo stile appassionano al punto che credo che Alberto Pizzi farà davvero tanta strada in questo mondo: è in grado di farne tanta”.

SINOSSI

1494. Durante un naufragio, vanno perduti quattro disegni preparatori del Cenacolo di Leonardo Da Vinci.

2022. Mentre un aereo con a bordo Anastasia Bakler decolla da Londra con destinazione Mosca, due ex compagni di liceo si ritrovano dopo quasi trent’anni su due lati avversi a discutere della vendita di un’antica villa sul lago Maggiore. Che segreto nasconde quella villa? Ha forse a che vedere con un incidente d’auto accaduto al tempo della scuola in cui perirono due loro amici? Quale mistero li lega ad Anastasia? A scompaginare la situazione un omicidio che ha legami con il passato, una banca sull’orlo del fallimento ceduta in poche ore, una moglie tradita e un intrigo internazionale tra Milano e Londra con in ballo milioni di euro. Un unico filo conduttore li collega tra loro: i disegni perduti di Leonardo, tornati di nuovo in circolazione a Stresa dopo anni di oblio. Ancora una volta il maresciallo Calarco, aiutato nell’indagine dal suo amico giornalista Marcello Forni, dà prova della sua grande abilità a districarsi tra depistaggi e testimoni falsi e nel tessere la tela che lo porterà alla soluzione del caso.

BIOGRAFIA

Alberto Pizzi, nato a Ramate di Casale Corte Cerro nel 1954, dove risiede. È libero professionista con la passione della corsa. Ha pubblicato nel 2011 Quell’hotel sull’oceano (Paolo Acco Editore), nel 2012 Il segreto di Mila (Edizioni Buk), nel 2016 Il Compito (Gilgamesh Edizioni) e nel 2021 I disegni perduti di Leonardo (Vallecchi Firenze), targa Gianfranco Lazzaro al Premio Stresa di Narrativa 2021. Nel 2023 è uscito Ritroverò Leonardo?, sempre per Vallecchi Firenze. Suoi racconti sono compresi nelle antologie Giallo Lago (2014 – Eclissi Editrice), Delitti di Lago, Nuovi Delitti di Lago e Delitti di Lago 3, 4, 5, 6, 7 (Morellini Editore).