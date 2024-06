Allarme meteo per il caldo in Sardegna

La Protezione Civile ha emesso la prima allerta meteo della stagione per alte temperature in Sardegna. L’allarme sarà in vigore domani 9 giugno dalle 6 del mattino fino alla mezzanotte.

Si prevedono temperature superiori ai 40 gradi in diverse zone dell’isola, in particolare nei settori occidentali e settentrionali. Le temperature saranno sensibilmente più basse nella parte meridionale dell’isola. A Cagliari le massime previste si aggirano intorno ai 30 gradi.

