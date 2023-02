ALKEMY ANNUNCIA L’INGRESSO DI MARIO VARRIALE NEL RUOLO DI DIGITAL MARKETING MANAGING DIRECTOR

Pubblicità

La società rafforza ulteriormente il proprio management per ampliare l’offerta digital sul mercato italiano e internazionale

Milano, 6 febbraio 2023 – Alkemy annuncia la nomina di Mario Varriale come Managing Director della linea di offerta Digital Marketing,che spazia dall’Inbound Marketing al Paid Media. La nomina del nuovo Managing Director si inserisce nella strategia di consolidamento di Alkemy nello scenario nazionale ed internazionale con un’offerta sempre più ampia e improntata al digital, in grado di anticipare e rispondere alle nuove esigenze di engagement e acquisizione di lead attraverso canali digitali.

Mario Varriale ha maturato un’esperienza più che ventennale nel settore della comunicazione e del marketing all’interno di grandi aziende e agenzie internazionali. Dopo la laurea con lode in Scienze della Comunicazione nel 1997, con una tesi sperimentale su «Internet e FMCG» condotta con il tutoring di Unilever Italia e il Master in Comunicazione d’Azienda UPA presso l’università Ca’ Foscari di Venezia, ha iniziato la sua carriera in Young&Rubicam a Milano e poi Wind a Roma, dove ha ricoperto i ruoli di Media Manager Infostrada e Digital Media Manager dell’intero gruppo. A febbraio 2017 è approdato in Havas Media Group, ricoprendo dapprima il ruolo di Client Service Director di TIM, poi quello di Product & Tech Director, fino a diventare Board Member del Gruppo, con l’obiettivo di sviluppare le tecnologie di comunicazione Data-Driven che supportano i brand e l’agenzia nella trasformazione digitale, nell’automazione e nelle scelte di Marketing.

Mario Varriale entra a far parte della Società spinto dalla completezza e dall’“alchimia” di competenze che, grazie al connubio naturale di digital data scientists e creativi, consentirà di guidare il team di Digital Marketing attraverso una visione innovativa che permetterà al Gruppo, guidato da Duccio Vitali, di consolidarsi come player di riferimento per il settore. L’ingresso del Manager, con una profonda conoscenza del mercato e dell’AdTech, conferma ancora una volta l’importanza del marketing digitale come una delle principali leve strategiche del Gruppo, elemento chiave di un piano aziendale volto a rendere Alkemy una realtà sempre più top of mind in ambito digital.

«È un privilegio poter dare il mio contributo al lavoro fatto finora e a questo ambizioso progetto di espansione con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento dell’ecosistema digitale» – Commenta Mario Varriale, Digital Marketing Managing Director – «Ho accettato con grande entusiasmo questa sfida perché ritengo che Alkemy possa essere il partner strategico ideale per le aziende, avendo sotto lo stesso tetto tutte le capabilities che coprono i bisogni del marketing contemporaneo, che richiede sempre più innovazione, automazione e trasparenza, attraverso un approccio data-driven e full-service. Il 2023 si prospetta come un anno importante perché porta con sé sfide rilevanti sia dal punto di vista macroeconomico sia dello sviluppo del settore in cui operiamo, che si sta trasformando sempre più velocemente».