Ennio Salomone: intervista al cantautore, autore e musicista siciliano

In questa intervista il cantautore siciliano Ennio Salomone ci racconta il suo ultimo singolo “Da questa parte del cosmo”, un brano che racconta di come a volte tendiamo a ricordare il passato come fosse una vita a sé stante, qualcosa di finito, appartenente a un mondo ormai lontanissimo nello spazio e nel tempo.

Ciao Ennio, benvenuto sulle pagine di Italia News. Com’è iniziato il tuo percorso artistico?

Ciao, piacere di trovarvi. Diciamo che il mio percorso musicale è iniziato quando a 14 anni ho preso in mano la mia prima chitarra, quasi controvoglia. Piano piano però ho cominciato ad amarla e a scoprire, con mia grande sorpresa, come attraverso questo strumento potessi parlare di me e del mondo che mi circondava. Allora ho iniziato ad ascoltare tanta musica, a riempire fogli e poi stracciarli e ogni tanto trasformare una di questi in canzoni.

Come potremmo definire il tuo genere?

Il genere che faccio mi piace definirlo semplicemente pop-rock, con un linguaggio che si inchina (o per lo meno ci prova) alla musica d’autore. Pop è un termine nobilissimo, ma anche un termine dettato da opportunismo, perché con questo posso racchiudere dentro tutto, persino la volontà di poter cambiare da un momento all’altro strumenti, parole, modi e intenti.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Nessun messaggio, semplicemente provo a esprimere me stesso, a conoscermi meglio e ad afferrare anche se per pochi attimi il mondo che mi circonda.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo “Da questa parte del cosmo”. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

“Da questa parte del cosmo” è nata fondamentalmente dall’esigenza di fare i conti con il proprio passato e il proprio vissuto. Spesso tendiamo ad usare una sorta di filtro per ricordare i momenti trascorsi, lasciamo cadere nella sfera dolce dei ricordi tutto ciò che di bello è stato, dimenticando talvolta l’altra faccia della medaglia. Questa canzone è un inno a quello che abbiamo dimenticato, a quello che abbiamo voluto cancellare. Una dedica paranoica ai fantasmi del passato”.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Al momento sto lavorando alle nuove canzoni, con calma e dedizione. Inoltre, a breve farò alcuni live tra Milano e, in generale, la Sicilia. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare nella mia pagina Facebook e Instagram.