Acquisti online | Dalla Commissione europea il video thriller “14 giorni” sul diritto di recesso di 14 giorni

Diritto di recesso di 14 giorni: quando restituire un prodotto ha risvolti “thriller”. Il video “14 giorni” racconta come far valere i propri diritti in caso di acquisti online. Il video è parte della campagna “You’re Right – È un tuo diritto” della Commissione Europea, supportata in Italia da Altroconsumo.

Tra Black Friday e liste di Natale, le occasioni per fare acquisti in questo periodo dell’anno non mancano e sempre di più questo avviene online. Ma cosa accade quando il prodotto arriva e per diverse ragioni si rende necessario restituirlo?

I dubbi dei consumatori italiani sono ancora molti se poco più della metà di loro (58%) è consapevole che esiste un periodo di 14 giorni per avere un ripensamento e recedere dall’acquisto. Dato che mostra un disavanzo di 9 punti rispetto al resto dei cittadini europei. (fonte dati: Consumers’ attitudes towards cross-border trade and consumer protection – 2016 – Pag 38)

Per questo la Commissione europea – attraverso la Direzione generale della giustizia e dei consumatori e in partnership con Altroconsumo – ha deciso di dedicare un video al tema del diritto di recesso in 14 giorni, per parlare in modo particolare a chi più frequentemente si avvale dell’e-commerce: i giovani.

Il video è disponibile sul canale YouTube EU Justice and Consumers: https://youtu.be/RLP7-bX9yxg

Dal sapore “comic-thriller”, il cortometraggio “14 giorni” racconta infatti le vicissitudini di una ragazza che acquista, senza troppa consapevolezza, un prodotto online per poi essere colta dal dubbio di volerlo, e soprattutto di poterlo, restituire. A spiegarle i suoi diritti sono alcuni personaggi che a sorpresa appaiono in casa sua, interpretati da alcuni nomi noti nel mondo dei social network: Giacomo Lucarini (@lucarinigiac), Giulia Torelli (@rockandfiocc), Andrea Galeazzi (@andreagaleazzi) e Imen Boulahrajane (@imenjane), oltre all’attrice Alessandra Scarci (@alessandrascarci).

Nel 2017 il 34% dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni e il 33% tra i 25 e i 34enni hanno acquistato beni e servizi online. Nella loro esperienza di acquisto il 32% dei 16-24enni e il 28% dei 25-34enni hanno incontrato qualche tipo di problema, dai tempi di consegna più lunghi rispetto al previsto (rispettivamente 19% e 25%), a prodotti arrivati danneggiati (7% e 4%), alla difficoltà nel reperire informazioni sui propri diritti come consumatori per il 5% dei ragazzi di tutte le età. (fonte dati: Eurostat)

“Nel corso del 2019 abbiamo gestito 2.800 casi di reclami relativi all’acquisto di beni e servizi e al diritto di recesso e ripensamento, si tratta del 24% dei reclami che riceviamo complessivamente ogni anno – spiega Ivo Tarantino, Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo – Un dato che dimostra l’importanza e l’utilità concreta di progetti come questo che vogliono sensibilizzare e informare i consumatori, soprattutto i più giovani, riguardo i diritti che è possibile esercitare in caso di problemi.”

Il diritto di recesso di 14 giorni è solo uno dei diritti al centro della campagna “You’re Right – È un tuo diritto” in Italia, che mira a informare ogni cittadino europeo sugli strumenti a disposizione per far valere i propri diritti quando ci si imbatte in qualche problema.

La campagna “You’re right” è online sul sito dedicato della Commissione europea e può essere seguita sui social network attraverso l’hashtag #yourEUright che riunisce e amplifica i contenuti diffusi nei 10 Paesi coinvolti nel progetto.