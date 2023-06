ACQUAZZURRA: NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO

Condividi

Milano, 8 giugno 2023 – Acquazzurra S.p.A. (ACQ:IM), società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, lifestyle, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 31 maggio 2023 – relativo alle dimissioni dell’Avv. Riccardo Bovino dalla carica di Consigliere di Amministrazione non esecutivo con efficacia 1 giugno 2023 – comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, previa approvazione del Collegio Sindacale, di nominare l’Avv. Giada Salvini alla carica di Consigliere di Amministrazione – non esecutivo – mediante cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile ed in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 dello statuto sociale vigente. Il nuovo Consigliere rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci, ai sensi dell’attuale normativa.

Si segnala che, per quanto a conoscenza della Società, l’Avv. Giada Salvini non detiene alcuna partecipazione azionaria in Acquazzurra S.p.A..

Il curriculum vitae dell’Avv. Giada Salvini è disponibile per la consultazione nella sezione Corporate Governance del sito web della Società www.acquazzurra.biz).

Preso atto delle dichiarazioni rese, e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione di Acquazzurra S.p.A., con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha effettuato una verifica in merito all’insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione, e dallo Statuto sociale della Società vigenti e di possedere quindi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’assunzione di tale carica.