Banche centrali all’orizzonte: cosa stanno prezzando i mercati

Condividi

La settimana dei mercati a cura di Mark Dowding, Fixed Income CIO, RBC BlueBay AM

In sintesi

L’economia statunitense continua a mostrare forza, aumentando le possibilità di un ulteriore rialzo dei tassi

L’economia dell’Eurozona ha registrato due trimestri consecutivi di crescita negativa, ma non siamo troppo pessimisti

In Giappone il Pil del primo trimestre è cresciuto a un tasso annualizzato del 2,7%, con un’inflazione di fondo superiore all’obiettivo. La BoJ sembra intenzionata a continuare a condurre una politica monetaria ultra-accomodante

La prossima settimana si preannuncia importante: ci aspettano il CPI statunitense, la Fed, la Bce e la BoJ. Ognuno di questi eventi è in grado di generare volatilità

(5-9 giugno 2023) – I rendimenti statunitensi hanno continuato a salire durante la scorsa settimana, sulla scia di un solido rapporto sul mercato del lavoro di venerdì scorso. Sebbene il tasso di disoccupazione sia salito al 3,7%, il dato principale di 339mila nuovi posti di lavoro a maggio evidenzia la continua forza della domanda di lavoro.

Alla luce di ciò, i mercati scontano ora una probabilità dell’80% di un ulteriore rialzo alla riunione del FOMC di giugno o luglio. Sembra che il rapporto sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) della prossima settimana sarà decisivo per determinare la linea d’azione preferita dalla Fed.

Tuttavia, i policymaker continuano a sottolineare la preoccupazione che l’inflazione rimanga troppo alta e, dato che gli economisti prevedono che l’inflazione core rimanga al di sopra del 5% a maggio, riteniamo che un rialzo di 25 punti base, che porti i Fed Fund effettivi al 5,35%, sia il risultato più probabile della riunione della prossima settimana.

Se il FOMC dovesse decidere di rimanere fermo, questo potrebbe creare un’asticella più alta, in termini relativi, per i futuri rialzi dei tassi. Riteniamo, però, che sarebbe leggermente anticonvenzionale per la Fed saltare una riunione a giugno e riprendere l’inasprimento a luglio. Ciò potrebbe significare che i rischi di un rialzo la prossima settimana sono un po’ sottovalutati, mentre luglio potrebbe essere sopravvalutato.

Detto questo, è stato interessante osservare la decisione della Bank of Canada (BoC) di aumentare i tassi al 4,75% questa settimana, sulla scia dei recenti e deludenti dati sull’inflazione. La BoC è in attesa dalla fine di gennaio e questo serve a ricordare che, anche se i mercati possono concludere che i tassi delle banche centrali hanno raggiunto il massimo, potrebbe essere prematuro scontare rapidamente i tagli dei tassi che seguiranno.

Un altro fattore che ha generato molte discussioni è stato il fatto che l’emissione di debito statunitense è destinata ad accelerare, ora che il problema sul tetto del debito è stato risolto. Gran parte di questa offerta aggiuntiva sarà costituita da Buoni del Tesoro, ma ciò rappresenterà comunque un drenaggio netto di liquidità.

In sostanza, l’inasprimento quantitativo della Fed è stato sospeso negli ultimi mesi e, con il suo ritorno, c’è la possibilità che il ritorno dell’offerta possa spingere i rendimenti un po’ più in alto e far diminuire l’attività economica. Tuttavia, quantificare questi effetti non è una scienza precisa.

Stiamo riflettendo più attivamente se un ulteriore rialzo dei rendimenti dei Treasury decennali possa rappresentare un’opportunità di acquisto, ora che siamo sulla strada di una crescita più debole e di un’inflazione più moderata.

In Europa, si prevede che la prossima settimana la Bce aumenterà i tassi di 25 punti base, portandoli al 3,5%. Tuttavia, le revisioni dei dati sul Pil del primo trimestre indicano che l’economia dell’Eurozona ha registrato due trimestri consecutivi di crescita pari a -0,1%, il che fa pensare che siamo entrati in recessione.

Anche i dati del secondo trimestre sono stati modesti, anche se riteniamo che non sarebbe corretto essere troppo pessimisti sulle prospettive economiche europee. La domanda di lavoro rimane robusta, con la disoccupazione ai minimi dalla formazione dell’Unione Monetaria nel 2000.

Sebbene vi siano sacche di debolezza nell’economia regionale, vi sono anche elementi di maggiore solidità e riteniamo che la politica fiscale continui a sostenere la crescita nel 2023. Detto questo, sembra che la Bce stia riducendo la sua valutazione economica e quindi pensiamo di essere ormai vicini al punto massimo del ciclo dei tassi nell’UE.

La prossima settimana si terrà anche la riunione politica della Banca del Giappone (BoJ). Il Pil del primo trimestre in Giappone si è espanso a un tasso annualizzato del 2,7%, con un’inflazione di fondo ben al di sopra dell’obiettivo del 3,4%. Le aspettative di un cambiamento di politica monetaria a giugno rimangono relativamente contenute, in quanto la BoJ si accontenta di continuare a condurre una politica monetaria ultra-accomodante, per paura di muoversi prematuramente.

Tuttavia, dato che il CPI potrebbe subire un’ulteriore impennata a giugno a causa dell’aumento dei prezzi dell’elettricità, riteniamo che Ueda potrebbe fare un favore a sé stesso modificando la politica la prossima settimana, prima che le speculazioni del mercato su un adeguamento inizino a mettere sotto pressione la BoJ.

In aprile, la BoJ era più preoccupata di una ricaduta della crisi bancaria regionale statunitense, ma con la Fed che continua a inasprire la politica, il Giappone rischia di essere sempre più esposto al crescente differenziale dei tassi rispetto ai mercati esteri, se continua a mantenere un atteggiamento dovish per troppo tempo.

In Cina, i dati economici poco incoraggianti hanno fatto ipotizzare ulteriori misure di stimolo. Riteniamo probabile un ulteriore allentamento, ma qualsiasi misura annunciata potrebbe rimanere di portata relativamente limitata. In un certo senso, le politiche precedenti che sono servite esclusivamente a stimolare la domanda a breve termine e la crescita dei prezzi degli asset sembrano essere state abbandonate.

Al contrario, vediamo che Pechino continua a concentrarsi sulla riforma strutturale dell’economia, con una strategia a lungo termine per guadagnare terreno nei vertici di comando dell’economia, nei decenni a venire. I benefici a lungo termine di tali politiche rimangono incerti, anche se nel breve periodo è probabile che, come per tutte le riforme strutturali, ciò comporti un relativo freno alla crescita a breve termine.

Di conseguenza, manteniamo una valutazione relativamente negativa dell’economia cinese e del renminbi. Nel frattempo, è probabile che una strisciante de-globalizzazione rimanga un vento contrario strutturale per l’attività cinese, via via che le aziende del Nord America e dell’Europa si ritirano lentamente dal Paese.

Nei mercati emergenti, la Turchia è stata ancora una volta al centro dell’attenzione durante la scorsa settimana. Dopo la nomina di Simsek a ministro delle Finanze, si ipotizza che Hafize Erkan prenderà il posto di Kavcioglu alla Banca Centrale. Ciò sembra preannunciare un ritorno a una posizione politica più ortodossa, ora che Erdogan è stato rieletto.

Nelle ultime due settimane, la lira turca è stata lasciata svalutare del 20%, con un’impennata dei rendimenti obbligazionari a lunga scadenza, in previsione di un rialzo dei tassi da parte del nuovo Governatore della Banca Centrale per far fronte all’inflazione e consentire alla lira di adeguarsi a una valutazione di libero mercato. Nel frattempo, queste misure sembrano ridurre il rischio di un’insolvenza del debito turco e di conseguenza gli spread dei credit default swap (CDS) turchi sono scesi di 200-500 punti base.

Altrove, gli asset sudafricani hanno continuato a riprendersi dallo scandalo delle armi russe, scoppiato un paio di settimane fa. Dubitiamo che verranno imposte sanzioni al Sudafrica, dato il desiderio degli Stati Uniti di non cedere opportunità geopolitiche alla Cina.

Guardando al futuro

La prossima settimana si preannuncia piuttosto significativa, con il CPI statunitense, la Fed, la Bce e la BoJ. Ognuno di questi eventi è in grado di generare volatilità, con un percorso politico più incerto in corrispondenza del punto di svolta del ciclo.

Lontano dai mercati finanziari, è stata interessante anche la notizia che la PGA Golf si fonderà con la rivale LIV Golf, sostenuta dai sauditi, una notizia che ha destato una certa sorpresa, soprattutto per alcuni giocatori della PGA che avevano dimostrato solidarietà al Tour rifiutando offerte di denaro più consistenti. Questo ha portato a una narrazione secondo la quale l’Arabia Saudita si sta comprando il golf, ma se guardiamo al calcio, vediamo che anche il Regno sta investendo cifre da capogiro.

Sotto la guida di Mohammed bin Salman, sembra che l’Arabia Saudita continui a raddoppiare il proprio programma ambizioso. Sarà interessante vedere come questo possa avere ramificazioni che si estendono alla geopolitica e ai mercati finanziari. Forse, per ora, la percezione è che il contante resti il re incontrastato.

Nel Regno Unito, la Bank of England (BoE) si riunirà la settimana successiva. Continuiamo a pensare che la BoE non vorrà essere più falco dei suoi colleghi, essendo stata una delle banche centrali più dovish di questo ciclo.

Da questo punto di vista, siamo scettici sul fatto che la BoE possa garantire più dei 100 punti base di rialzo previsti fino alla fine del 2023, dato che le nubi economiche continuano ad oscurarsi. Come ha commentato prosaicamente Noel Gallagher questa settimana, la Brexit ha molte responsabilità. L’ex frontman degli Oasis non ne è molto contento e, in un certo senso, è difficile non essere d’accordo. Detto questo, è sempre facile “to look back in anger” in pieno stile della band.