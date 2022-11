A Milano “Il lavoro che salva”. Percorsi di inclusione lavorativa e riscatto dalla violenza di genere

Condividi

4 dicembre 2022 ore 19 | Auditorium Teresa Sarti Strada – Viale Ca’ Grande 19, Milano – Molce Atelier – Sartoria terapeutica, in collaborazione con Progetto Ri-Nascita e il Municipio 9 del Comune di Milano, presentano:

IL LAVORO CHE SALVA

Percorsi di inclusione lavorativa e riscatto dalla violenza di genere

Con la partecipazione speciale di Ambra Angiolini e con Alessandra Kustermann, Maria Elena Viola, Paola Maraone, Michela Alpi e Anita Pirovano

Molce Atelier – La Sartoria che cura, in collaborazione con Progetto Ri-Nascita e il Municipio 9 del Comune di Milano,organizzano, domenica 4 dicembre alle ore 19, un incontro-confronto presso l’Auditorium Teresa Sarti Strada di Milano intitolato: Il lavoro che salva. Percorsi di inclusione lavorativa e riscatto dalla violenza di genere.

Dopo aver denunciato e cercato rifugio, per le donne che hanno subito violenza comincia la seconda parte del percorso: spogliarsi della condizione di vittima e ritrovare empowerment e fiducia, in particolare attraverso l’apprendimento di un mestiere e la conquista di quell’autonomia economica che è la condizione irrinunciabile per emanciparsi e fare scelte di libertà.

A prescindere dalle coordinate geografiche o di censo, il lavoro rappresenta uno dei presidi più efficaci contro l’isolamento e la violenza di genere.

L’evento prevede il racconto delle esperienze di accoglienza, sostegno, formazione professionale e inclusione lavorativa di Cascina Ri-Nascita, progetto per l’autonomia delle donne in uscita dalla violenza e nuovo spazio per sport inclusivi e innovativi, e Molce Atelier, sartoria terapeutica per donne vittime di violenza, in condizione di vulnerabilità e insicurezza.

Ne parlano:

Alessandra Kustermann, presidente di SVS Donna Aiuta Donna, già direttrice del primo centro antiviolenza pubblico SVSeD,

Paola Maraone, psicologa di Molce Atelier – La sartoria che cura,

Anita Pirovano, presidente del Municipio 9 di Milano e

Ambra Angiolini che regalerà al pubblico un intenso monologo dal palco.

Modera Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna.

In chiusura, Michela Alpi, curatrice del forum Elle active! presenta:

Rise up! – ri-scattiamoci insieme, il video della mostra fotografica promossa da Elle e Saugella, inaugurata lo scorso 5 novembre nel Cortile d’onore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed esposta fino al 16. Curata da Elena Canziani, realizzata dalle fotografe Isabella Balena e Stephanie Gengotti e introdotta dalla locandina creata dalla street artist Laika, la mostra documenta il desiderio di ricostruzione e rinascita attraverso il lavoro di dieci donne vittime di violenza che hanno partecipato ai percorsi di Molce Atelier.

Progetto Ri-Nascita è nato dall’impegno di tre associazioni del Terzo Settore: SVS Donna Aiuta Donna Onlus, Casa delle Donne Maltrattate di Milano e Campacavallo. Le donne che hanno subito violenza seguite dai Centri antiviolenza SVS Donna Aiuta Donna e Casa delle donne Maltrattate di Milano sono più di 1200 l’anno: la maggioranza di loro, all’inizio del percorso, è senza lavoro e vive in abitazioni non compatibili con la scelta di uscire dalla violenza intrafamiliare. Il progetto Ri-Nascita è finalizzato a restituire autostima e autonomia economica e abitativa a donne disoccupate, inoccupate o con lavori in nero scarsamente retribuiti.

Molce Atelier – Sartoria Terapeutica offre alle donne vittime di violenza domestica e in condizioni di vulnerabilità un duplice servizio gratuito: dal un lato, promuove l’autonomia femminile – anche economica – attraverso l’apprendimento di un mestiere e dall’altro incentiva l’empowerment e la riabilitazione delle frequentatrici, attraverso il lavoro manuale (in sé curativo e in grado di accrescere autostima) e attraverso un percorso di sostegno psicologico strutturato all’interno della sartoria in un apposito sportello.

INFORMAZIONI:

Il lavoro che salva. Percorsi di inclusione lavorativa e riscatto dalla violenza di genere

inizio: ore 19

presso: Auditorium Teresa Sarti Strada, Viale Ca’ Granda 19, 20162 Milano

ingresso: libero e gratuito